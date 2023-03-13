乾到見底！日月潭「九蛙全露」荒涼狀曝　九族櫻花盛放如兩個世界

▲日月潭九蛙2023年3月現況。（圖／陳麒元提供）

記者高堂堯、蔡怡萍／南投報導

中部地區連月乾旱不雨，南投日月潭水位也持續下降，不僅碼頭岸際、橋墩乾涸裸露，著名的「九蛙疊像」也全部露出，且基座下方離後退的水面還有一段距離，形成一種乾枯荒涼的景象，但鄰近的九族文化村滿種的櫻花此刻剛好正值滿開，在湖畔與日月潭交織輝映，與九蛙全露的景緻形成強烈對比。

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▲日月潭九蛙2022年6月豐水期情形。（圖／日月潭國家風景區管理處臉書粉專）

今年冬季雨水明顯偏少，在中部的日月潭雨量測站更是創下史上最少降雨日，潭中的九蛙疊像在去（2022）年6月豐水期時第二蛙只稍微露出頭，現在水位明顯下降，不僅已經九蛙全露，周圍的湖底也露出龜裂光禿禿的泥地，讓人不免擔憂缺水危機的加劇，反觀一旁的九族文化村園區內，櫻花反倒因降雨少而正值盛開，絕美景色讓人驚豔。

▲日月潭纜車站種了超過3百棵的富士櫻，被遊客讚美「全世界最美的纜車站」。（圖／高堂堯翻攝）



九族文化村表示，往年的這個時候只剩零星殘花，但因為今年春天少雨，讓粉紅富士櫻遲至現在才滿開，日月潭纜車站種了超過3百棵的富士櫻，花期又比九族文化村的八重櫻晚，加上今年天候殊異，造成3月中旬仍有漂亮櫻花盛開的難得景致，想要賞櫻從空中發現日月潭之美、造訪全世界最美的纜車站，就要把握現在的最佳時機。

日管處指出，未來將視日月潭水位變化，並參考109年百年大旱各公有碼頭受損情形，即時採取應變措施，包含每日注意水位下降情形、引橋傾斜度、浮排使用情形，調整船舶泊靠位置、浮排拖離吃水位置並調整延伸使用及引橋封閉等各項措施，在考量旅遊安全及遊憩需求下，對碼頭營運及使用進行滾動式檢討及應變處理。

▲日月潭纜車站盛開的富士櫻就在湖畔。（圖／高堂堯翻攝）

