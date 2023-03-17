傅崐萁自稱不算黑金　時力揭「犯罪紀錄」：別把人民當傻瓜

▲國民黨立委傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨15日通過「中央選戰策略會報」，成員有曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教、曾涉炒股案的立委傅崐萁等人，而傅崐萁17日更出面喊冤自己不算黑金。對此，時代力量批評，傅過去犯罪紀錄罄竹難書，不僅涉及多起數億元的炒股案遭法院判刑定讞，更涉引介中資來台買地，「爭議一籮筐，國民黨若要反黑金應從自清開始，別把人民當傻瓜」。

時代力量發言人余佳蒨表示，國民黨選策會名單不排黑，在社會各界引發強烈批評，但黨主席朱立倫不僅沒有深切自省，反而力挺投資詐騙始祖，炒股案件一籮筐的傅崐萁繼續掌握選策會，讓有「地下黨主席」之稱的傅崐萁，繼續在背後操控、操盤國民黨。

余佳蒨指出，傅崐萁過去的犯罪紀錄罄竹難書。從1980年代開始就涉及多起規模數億元的炒股案，包括合機案、華隆案、凱聚案等都遭法院判刑定讞。近年更將黑手從金融圈伸入政治圈，除了擔任花蓮縣長期間涉及引介中資來台買地爭議，更為了鞏固政權，與妻子徐榛蔚假離婚，上演吃相難看的政治大戲。

余佳蒨批評，面對傅崐萁這種視法律為無物的人，朱立倫竟然還通過「同舟計畫」，喜迎「股市炒手小傅」重返黨內，此種作法到底是同舟共濟還是「同舟共溺」，沈淪黑金錢海。

傅崐萁在記者會上表示「國民黨的排黑條款並未納入證券交易法」強調自己不算是黑金。余佳蒨質疑，如果以此標準，違法吸金、坑殺股民算不算是黑金？

余佳蒨呼籲，國人對於黑金事件已是零容忍，國民黨如果真心要反黑金，應從黨內自清做起，不要說一套做一套，把人民當傻瓜，挑戰國人容忍黑金的底線。

不過，面對外界的黑金批評，傅崐萁今天上午也做出三點澄清，喊冤強調自己從未涉及內線交易，且不管藍綠，所有排黑對象都沒有《證券交易法》，所以不算「黑金」，而且自己是「讀書的時候就一路投資」，大嘆只是從政必然有傷痕，他概括承受。