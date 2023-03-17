直擊／媒體夾攻5分鐘問「 何時表態？」　侯友宜微笑噤聲「謝謝」

記者崔至雲、戴上容／新北報導

國民黨中央選策會爭議名單事件延燒，讓新北市長侯友宜昨天罕見在臉書開砲，事隔一天，侯友宜今（17）日一早有開工動土公開行程，但侯只先簡短回應媒體提問約3分鐘後，即不再回答任何媒體問題，隨後則與里長熱絡互動，但媒體還是不死心一路追問長達5分鐘提問，侯則微笑回「謝謝」並上車離去。

國民黨中常會15日公布中央選戰策略會報名單，成員包含曾涉及賄選案的台南市議會前議長李全教、涉及炒股案的立委傅崐萁等人，引發部分藍營人士不滿。侯友宜16日為此在臉書上表示，「任何政黨都不要再被黑金綁架，政黨所作所為一定要符合人民期待， 黑金不能復辟，黨要戒之、慎之，必須重新思考，以正確的態度，走出對的路！」。

▲面對媒體提問，侯友宜不回應。（圖／記者戴上容攝，下同）

面對外界質疑，李全教在昨日上午向選策會請辭；傅崐萁也在今日一早召開記者會，向侯友宜喊話，指侯友宜身為國民黨2024最強母雞，應公開宣布參選2024總統，但若覺得選策會不盡理想，「請你來接受、接管」，他樂觀其成，希望侯能承擔大任。

對於侯友宜罕見在臉書上動怒，以及面對選策會成員一連串的動作，侯友宜在今日出席三重分局交通分隊及公有拖吊場共構工程動土典禮前，不少媒體就聚集在會場等待侯。按照往例，新北市新聞局搜集媒體提問後，安排侯友宜受訪，不過今日侯友宜僅願短短受訪3分多鐘即不再受訪，面對媒體尚未問到的議題，則不再回應。

聯訪結束，侯友宜轉身向里長互動時，媒體則繼續追問，「市長何時表態選總統？」、「市長可不可以好好回應媒體提問？」、「會聽傅崐萁建議嗎？」、「發文黑金是指誰？」、「朱立倫有聽到你的建議嗎？」。

但侯身旁的隨扈則一路說「謝謝」、「謝謝大家」、「小心腳步」、「聯訪結束了」；侯友宜僅向媒體表示「你不要跌倒耶」、「後面有帳篷」、「要不要幫你拿（麥克風）」。甚至面對三重平和里里長黃進行喊要侯友宜選總統，侯友宜也笑而不答。長達5分多鐘的路程，不管媒體怎麼問，侯友宜均未回應，最後即上車離去。



