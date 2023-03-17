傅崐萁要侯友宜「一起承擔」　張亞中嗆「朱傅體制」的決定？

▲張亞中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

針對國民黨立委傅崐萁今（17）日召開記者會呼籲新北市長侯友宜一起承擔，孫文學校總校長張亞中質疑，這是記者會還是公開回嗆？選策會事，已引發關注，影響國民黨形象，也必然牽動大選。傅崐萁公開向侯叫板，這是傅個人的考量，還是朱傅體制的決定？「請黨中央要求傅崐萁不要再開記者會，民進黨看笑話了！」。

民黨中常會日前通過「中央選戰策略會報」，立委傅崐萁、台南市前議長李全教等人入列選策會成員，引發爭議。侯友宜為此在臉書上發文反對，不過，面對侯友宜反對聲音，傅崐萁則召開記者會表示，請侯友宜一起承擔。

對此，張亞中表示，傅是朱的鐵衛也是盟友，是朱的同流也是智囊：黑金背景有，迫害黨內忠良紀錄有；既知道如何高舉黨內團結大旗，也了解黨內鬥爭不可手軟。在花蓮的確算是一號人物，在朱身邊是特殊人物，但也是個爭議性的人物。

張亞中指出，傅崐萁為選策會成員廣受爭議後，選擇以召開記者會的方式，公開向侯叫板。這是傅個人的考量，還是朱傅體制的決定？

張亞中提到，選策會事，已引發關注，影響國民黨形象，也必然牽動大選。面對如此重大的事，國民黨不是選擇向所有黨員反躬自省、曲突徙薪、公開道歉、有錯就改，反而是任由當事人開個要求團結的記者會？太離譜了吧。

張亞中呼籲，「請黨中央要求傅崐萁不要再開記者會，不要再讓黨員憤怒，民進黨看笑話了！」。

