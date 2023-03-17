「傅主席」上位？　鍾沛君開酸朱立倫：被傅崐萁踩在頭上

▲鍾沛君批朱立倫「已經被傅崐萁踩在頭上」。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

實習記者李密／台北報導

國民黨中常會15日公布中央選戰策略會報名單，成員有曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教、曾涉炒股案的立委傅崐萁等人，新北市長侯友宜罕見重批「拒絕黑金復辟」，傅崐萁則邀請侯友宜一起承擔國民黨。對此，國民黨台北市議員鍾沛君不滿開嗆，要角逐連任就退出選策會。更劍指黨主席朱立倫「被傅崐萁踩在頭上」，國民黨正在自我毀滅中。

▲傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



近日國民黨中央選戰策略會報名單納曾涉炒股案的立委傅崐萁，引發部分黨員批評。鍾沛君早在15日中常會宣布當天，便辭去文傳會副主委表達抗議。傅崐萁則在17日受訪時，細數他為國民黨的付出，並強調2022九合一大選與2024立委選舉，他都會利益迴避。

對此，鍾沛君17日表示，任何選舉的勝利，政黨與候選人只能謙卑地感謝選民的支持或否定，「但傅委員卻大言不慚地歸功自己，對不起，我聽不下去。」鍾沛君指出，要角逐連任，就退出選策會，這有這麼難？她建議朱立倫，直接廢棄選策會，回歸初選與黨的常設組織，例如中常會。

鍾沛君也質疑，全國百姓都看著國民黨自我毀滅中，喊話朱立倫，「看著傅崐萁踩在你頭上，難道你真的無感？」原以為是朱主席，原來是傅主席。