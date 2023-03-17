傅崐萁喊話國民黨年輕世代　「照規則走大家都有機會更上層樓」

▲傅崑萁17日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨中央選戰策略會報名單納曾涉炒股案的立委傅崐萁，引發部分黨員批評。傅崐萁今（17日）受訪時細數他為國民黨的付出，並強調2022九合一大選與2024立委選舉，他都會利益迴避。至於國民黨青年參政，傅崐萁指出，「如果在我身上能取得更多的養分，讓他展翅高飛，我們也給他祝福」，但一定要照規則走，如此大家都可得到公平、公正的機會能更上一層樓。

面對2024立委選舉，國民黨中常會周三通過中央選戰策略會報，因成員包括曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教、曾涉炒股案的傅崐萁等，遭外界批評「黑金」，長侯友宜在臉書表達反對。對此，國民黨立委傅崐萁16日晚間喊話侯友宜「一起承擔國民黨」，並預告他將於今在立法院議場門口召開記者會。

傅崐萁17日記者會上表示，國民黨是百年大黨，然而至今家徒四壁、無錢無糧、無人，在最輝煌時刻，有幾百億黨產與行政資源，「傅崐萁從來沒有參與」，但2004年、2008年、2012年跟2020年時，他全力支持國民黨的候選人。

傅崐萁進一步指出，2008年他跟時任國民黨主席吳伯雄合作，促成「國親合」拿回政權，2020年總統大選，在國民黨候選人韓國瑜最需要幫忙時，是他為韓跑全國協助整合，而去年在無錢、無糧情況下，沒有人願意擔任苦差事的志工，沒有任何資源，是他自己包便當、擔任義工，跑遍全國為九合一大選來整合所有地方力量。

傅崐萁說，雖然過程跟今年一樣遭受很多質疑、挑戰、各種不同想法，不管揹黑鍋、受氣包，他一概承擔。

對於球員兼裁判的質疑，傅崐萁說，去年討論花蓮選區時，「我也是迴避」，甚至跑全國輔選時，當花蓮選區也需要同樣的力量支持時，他是11月3日以後才回到花蓮輔選國民黨的縣長，其他時間都在全國各地整合所有力量，讓國民黨贏得大選。

傅崐萁表示，今年他要特別強調，有無討論花蓮需要迴避問題，「這當然要迴避」，全國有73個單一選區，而花蓮他同樣會迴避，但其他72個都是他要全力關心的。

針對青年參政問題，傅崐萁指出，去年九合一選舉，國民黨為了讓青年參政，把民調額外加權百分百，當時選策會承擔最大壓力，但依然讓所有青年站上為公眾服務的舞台；而今年有些年輕孩子希望能擴大對鄉親服務的層面，「如果在我身上能取得更多的養分，讓他展翅高飛，我們也給他祝福」，但他要強調，一切遊戲規則公開透明，一定要照規則走。

傅崐萁說，所以這些所有孩子們，大家都有機會，都可以得到公平、公正機會，讓你有機會更上一層樓，他給予最大祝福。