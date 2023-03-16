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戴套仍懷孕！妹子婚前驚覺「是未來公婆陰謀」...結局網讚翻

女子意外懷孕，發現竟是男友的陰謀。（示意圖／翻攝自pexels）

▲女子意外懷孕，發現竟是男友偷偷戳破保險套。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

許多父母除了盼望兒女結婚，也想要早點抱孫。一名27歲妹子和大1歲男友交往5年，雙方都有穩定工作，只想專心衝事業的她，無意間發現自己懷孕，只好放棄原本的職涯規劃，萬萬沒想到，會懷孕一切都是男方的陰謀，讓她心寒提分手。

原PO在Dcard以「懷孕了，卻發現一切都是陰謀」為題發文，表示她在外商工作，男友則是創業賣甜品，她認為2人都還年輕，因此不急著結婚，現在只想把心思放在工作，雖然男友爸媽一直催婚催生，但她堅決不妥協，同時給了3年的期限，告知對方自己的想法，若沒有共識就早點分開，而男友也同意了。只是，計畫永遠趕不上變化，她生理期已經2個月沒來，加上常常作嘔不舒服，看了醫生才發現懷孕。

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男友知道後開心求婚，而她因為懷孕，不得不推掉外派的工作機會，也做好準備，看孕期的狀況來決定是否申請留職停薪，並開始籌備婚禮。想不明白的是，明明男友都有戴套，頻率也不高，懷孕機率應該不大，起初她認為是緣分，畢竟保險套也不是百分百避孕，直到她看到男友和未來公婆的聊天紀錄，驚覺：「他們叫男友戳破保險套」。

未來公婆唆使男友戳破保險套。（示意圖／翻攝自pexels）

▲未來公婆唆使男友戳破保險套。（示意圖／翻攝自pexels）

原PO指出，未來公婆用孩子把她綁住，如此一來非結婚不可，且他們也可以要求不辦婚禮，甚至不給聘金，還說「要不是看上她的學歷和家庭，才不會對她這麼好，現在懷孕若是不嫁，鐵定會被人說閒話，會很掉價」，於是果斷提分手。至於腹中胎兒，她起初想拿掉孩子，但在第10周突然沒有心跳，也剛好順勢動手術。

原PO沒有男人和孩子的羈絆，原本的外派工作機會還是屬於自己，休養完就可以出發。她坦言失去孩子完全不難過是騙人的，但更多的是慶幸，「他是他爸算計我的工具，自己走了也好，回去再選一次，希望他能去到更好的家庭」。

對此，許多人紛紛回應，「看來老天爺幫了妳一把，讓小孩繼續當天使了，不然如果一直被蒙在鼓裡，到時候等結婚又生子就真的被綁住了」、「妳很棒，我想大多女孩子都無法這麼果斷」、「孩子很體貼，不讓媽媽為難」。

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