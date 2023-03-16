李全教稱「從未賄選」　鍾沛君點名朱立倫嗆：本黨非他不可？

▲台北市議員鍾沛君。（圖／翻攝自Facebook／鍾沛君）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨15日通過「中央選戰策略會報」，成員有曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教、曾涉炒股案的立委傅崐萁等人，引發爭議。對於李全教回應賄選前科稱「這是政治迫害，副總統賴清德為了總統之路，硬栽贓他賄選」，昨日宣布辭去國民黨文傳會副主委職務的北市議員鍾沛君，16日質疑「請國民黨主席朱立倫公開向社會大眾說明，本黨有什麼需要，非李全教不可？」

鍾沛君表示，從昨晚發布請辭聲明至今，所有相關報導她都讀過了，但遺憾的是，事態卻比她原本預想的更離奇。先是昨晚，黨中央回應「國民黨現在只有團結還是團結，2024在即，一定要一步一腳印穩住選戰節奏，未來會提出各區最好人選來贏得民眾認同，下架民進黨是最重要目標」，鐘沛君認為，黨中央很顯然地不理睬也不理解，到最後只會情緒勒索人民「難道你不想下架民進黨？」

再者，面對賄選前科，李全教受訪時稱「這是政治迫害，民進黨執政之下，副總統賴清德為了總統之路，硬被栽贓賄選」鍾沛君表示，她聽完整個人更是一愣，不禁質疑「所以當時已經窮盡審級，判刑定讞的賄選案，李全教宣稱有冤，黨中央就要幫忙背書？說這是栽贓？」

不僅如此，李全教還稱「選策會的事去問黨中央，因為現在是中央需要我」，讓鍾沛君不忍開轟，「可不可以請朱立倫公開向社會大眾說明，本黨有什麼需要，非李全教不可？」