李全教喊冤「從未賄選」　黃國昌嗆忝不知恥：活在什麼平行時空？

▲前台南市議長李全教。（圖／記者林悅攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨15日通過「中央選戰策略會報」，成員有曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教、曾涉炒股案的立委傅崐萁等人，引發爭議，李全教則喊冤自己從未賄選。對此，前立委黃國昌痛批，李全教賄選案是遭有罪判決確定的！他到底是活在什麼平行時空？這種忝不知恥喊冤，證明昨天國民黨拿「已服完刑」來搪塞台灣社會，就是一場笑話！

國民黨中常會昨通過成立第11屆立法委員選舉「中央選戰策略會報」，其成員包含：現任立委傅崐萁、台北縣前縣長周錫瑋、新竹縣前縣長邱鏡淳、苗栗縣前縣長劉政鴻、高雄市前議長莊啟旺、前行政院副祕書長黃敏恭、台南市前議長李全教、國民黨立院黨團總召曾銘宗、前立委黃昭順。

有意參選大安區立委的北市議員鍾沛君昨痛批，「試問從此時此刻起，本黨還有何面目再批評民進黨黑金？未來被提名參選立委的同志，又有何面目監督民進黨黑金？」新北市長侯友宜今也罕見開砲「拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現！黨要戒之、慎之！」

李全教則喊冤，自己不知道什麼是黑金，他唯一有爭議的就是台南市議長選舉，「我有賄選嗎？我有黑金嗎？我一輩子清白！」且不認為侯友宜是在針對自己。

對於李全教喊冤自己沒賄選，黃國昌怒嗆，李全教賄選案是遭有罪判決確定的！他到底是活在什麼平行時空？還是準備公然侮辱台灣社會的集體記憶？

黃國昌質疑，請問李全教如果沒有賄選，那2020年2月又是為了什麼事入監服刑？這種忝不知恥的喊冤，在在證明昨天國民黨發言人拿「已服完刑」來搪塞台灣社會，就是一場笑話！