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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

晤印度神人學者曝侯友宜會贏？　王金平否認：賴侯之爭撲朔迷離

▲▼前立法院長王金平。（圖／記者湯興漢攝）

▲前立法院長王金平。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨2024幾乎已確定由副總統賴清德出馬問鼎大位，但藍營由誰出征，目前還混沌未明。日前傳出一名印度神人學者，2月來台時曾與前立法院長王金平會面，而王在一場餐敘透露，印度學者預言新北市長侯友宜會當選總統。不過王金平今否認，他強調，該學者確實認為，國民黨最後由侯友宜出線，但賴清德與侯友宜究竟誰會入主總統府，目前還看不出來，「也許等他下次再來台灣時， 就可看出端倪」。   

這名印度神人學者納拉帕，其專長是外交國防，曾看準馬英九當選總統後還會連任；也命中蔡英文會在2016年當選總統；2019年初來台時更說韓國瑜「勝選無望」。據了解，不少藍綠高層人士與納拉帕交好，所以他2月來台時，幾乎會見了二、三十位政商名人，王金平只是他會晤的人士之一，而在與王金平見完面後，納拉帕還見了一名國民黨時代的政府高層官員。

王金平表示，這名學者在會談中，確實認為民進黨會提賴清德，而國民黨人選則是侯友宜。但是對於最後誰能勝選，這名學者並沒有提及，因為目前不論是國民黨還是民進黨，都沒有百分之百的把握，情勢極為撲朔迷離。不過該學者也說，也許等他下次再來台灣時，情勢會稍微明朗也說不定。

面對綠營已定於一尊，而藍營人選還莫衷一是，藍營的焦慮可見一斑，不過王金平今也以手寫的金剛經「凡所有相，皆是虛妄；若見諸相非相，即見如來。」來闡述當今政壇有諸多表相所見，可能統統都是不實在的，唯有見到表相下非常態的相貌，才能身心泰然、來去自如。

▲王金平親書金剛經。（圖／讀者提供）

▲王金平親書金剛經。（圖／讀者提供）

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