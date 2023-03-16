立委提名「由簡到難」三階段辦法曝光　國民黨最快329完成第一波

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

針對2024立委提名，國民黨昨（15）日成立中央選舉策略會報後，隨即如火如荼展開作業。黨務人士指出，提名將分成三大階段，首先第一階段是針對選情單純的選區；第二階段是針對黨內互有競逐的選區；第三階段則是針對無人挑戰的艱困選區。「不躁進、不拖延」，循序漸進處理提名作業。

黨務人士解釋，第一階段提名選區指的是選情單純的選區；而所謂選情單純，係指該區現任立委為黨籍立委，對內無黨內競爭者，對外亦有勝選優勢而言。至於第一階段提名選區有哪些？黨務人士表示，此部份由地方黨部負責評估與提報，目前仍在進行中。

黨務人士續指，第二階段提名選區指的是黨內互有競逐的選區，此種區域將先進行擬參選人之間的協調，若協調不出單一候選人，則會舉辦黨內初選；而黨內初選目前已經訂有《中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法》，候選人若無特別共識，就按照辦法以「7成民調、3成黨員」舉辦初選。

至於第三階段提名選區，指的是黨內無人挑戰的艱困選區，黨務人士說，這種選區有賴地方黨部以及選策會成員尋覓人才，如果人才有選舉經驗或選舉經費的困難，大家都會協助想方設法。

選策會今（16）日已於第一次會議中確認提名作業時程，第一階段提名選區於3月22日至3月24日受理領表登記，若該選區選情單純，3月29日即可將人選提報中常會提名；如選區有多人競爭，則依提名辦法進行協調、初選等作業，最晚在4月26日將人選提報常會。

選策會召集人、國民黨秘書長黃健庭表示，選策會成立的目標明確，就是為國民黨目前沒有立委的艱困選區尋覓人才。黨務人士也說，選策會成員要幫忙出錢出力、尋覓人才，其實是一件吃力不討好的苦差事。