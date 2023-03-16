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早餐貴到吃不起？「蛋餅＋雞腿吐司破百」他傻住　網嘆：超奢侈

▲▼早餐店，大冰奶，冰奶茶，奶茶，蛋餅，早餐。（圖／記者許力方攝）

▲台灣近年物價上漲，就連早餐店也不再平價實惠。（示意圖／記者許力方攝）

記者郭卉寧／綜合報導

近年「漲」聲響起，民眾對於荷包縮水越來越有感。一名網友指出，前幾天去買早餐時，認真看了各品項的價格，發現一份蛋餅就要40元，漢堡也是清一色50元起跳，讓他嚇壞直呼：「是我家附近太盤，還是現在早餐都這麼貴？」

原PO在PTT八卦板以「現在早餐店也太貴死人了吧」為題發文表示，平常吃早餐都是別人幫忙買好，所以沒特別注意價錢，但前幾天親自去點餐後，卻越想越不對勁，跑回去看菜單發現蛋餅一份40元，其他口味的蛋餅價格60至75元不等，而鍋貼、薯條落在40元，漢堡則是清一色50元起跳。

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他指出，自己才買一份蛋餅跟一份紐奧良雞腿吐司就破百了，為了確定這樣的金額是否正常，他還特地跑去另一家早餐店看菜單，結果價錢也沒差多少，讓他無奈發問：「到底是我家附近太盤，還是現在早餐都這麼貴了？」

貼文發出後，引起網友熱烈討論，紛紛留言表示，「貴到不吃」、「去買超商還便宜點」、「現在隨便點都接近一百」、「早就自己做了，根本暴利」、「隨便吃一點就跟一個便當一樣了」、「上次買一個漢堡+飲料100…傻住」、「我常去的也差不多，吃個早餐也算奢侈」。

不過，也有人分享自家附近的平價早餐，或建議改吃超商早餐，「超商49/59自由配啊」、「我家巷口現在蛋餅還是25元」、「我家巷口蛋餅22元，想吃蛋只能買早餐吃」、「我餐車買火腿蛋35元，而且兩顆蛋」、「我都吃台式早餐，饅頭蛋+大冰豆50元」。

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