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3餐只花100塊！他吃超商即期品哭了「竟因有便宜飯吃而開心」

貧窮,月光族,沒錢,吃土。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO感嘆，自己竟然因為「有便宜的飯吃」而開心。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

超商打折食品對一些人來說，是吃土時無可奈何的選擇。有上班族見朋友都會買即期品，隔天帶到公司當午餐，便學對方買，還一次包了當天晚餐跟隔天早、午餐，只花了100多塊。他本來爽喊賺到，吃一吃卻悲從中來，「我怎麼這麼可憐，連好好吃個飯，都要因為有便宜的飯可以吃而開心。」

這位上班族在PTT的WomenTalk板表示，聽朋友都會買超商打折食品，隔天帶到公司當午餐，他也覺得挺不錯，而且三餐還能一次買到位，就等晚上打折時間一到，火速衝到超商隨手挑了三樣，包括晚餐和隔天早、午餐。

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結帳的時候，店員還給他免費的即期品飲料，「免費的喔！聽到超級開心的！結帳的時候200多塊變成100多塊，你敢信？一天的餐費只要100多塊，還有一瓶飲料。」原PO不禁欣喜若狂，直呼爽到不行，還跟朋友分享戰果。

沒想到，他吃著吃著突然悲從中來，只是想好好吃個飯，卻因為有便宜的飯吃而開心，「我只是想活得好一點，感覺很難欸……看這趨勢，物價也一定會繼續漲不停，會不會以後跟我搶友善時光的人，多到我根本買不到啊？哀！」

看到貼文後，不少人也馬上泛淚，「唉真的慘」、「我也是吃超商打折品填肚子，反正只是要吃飽，不要想太多啦」、「我每天20:00前準時出現在超商等店員貼貼紙，今天還足足站了10分鐘，可撥（可悲）」、「我也因為吃的東西漲太多開始自己煮了」、「唉……這物價下，租屋本來就買超商打折品較划算，即便去傳統早市也一樣。」

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