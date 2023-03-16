侯友宜、藍小雞罵選策會「黑金復辟」　陳玉珍緩頰：他們最了解地方

▲李全教。（資料照）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨15日通過「中央選戰策略會報」，成員有曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教、曾涉炒股案的立委傅崐萁等人，不少藍營議員跳腳，新北市長侯友宜更重批「黑金復辟」。國民黨立委陳玉珍15日緩頰，選策會成員對地方政治情勢比較了解，能挑出勝率高候選人、現任議員也行，國民黨非因人設事政黨，不像綠營假誠信條款不能選。

國民黨中常會昨通過成立第11屆立法委員選舉「中央選戰策略會報」，其成員包含：現任立委傅崐萁、台北縣前縣長周錫瑋、新竹縣前縣長邱鏡淳、苗栗縣前縣長劉政鴻、高雄市前議長莊啟旺、前行政院副祕書長黃敏恭、台南市前議長李全教、國民黨立院黨團總召曾銘宗、前立委黃昭順。

有意參選大安區立委的北市議員鍾沛君昨痛批，「試問從此時此刻起，本黨還有何面目再批評民進黨黑金？未來被提名參選立委的同志，又有何面目監督民進黨黑金？」侯友宜今也罕見開砲「拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現！黨要戒之、慎之！」

對此，陳玉珍表示，選策會成員對地方政治情勢比較了解，國民黨的機制已經公告：三分黨員、七分民調，若協調好也可以全民調，也開放登記，沒有所謂大局條款或是民進黨的假誠信條款，國民黨制度是公開的，每個人都可以參加、現任議員也行。

陳玉珍指出，就按照規矩走，不會因為選策會成員是誰而改變，誰民調高誰就出線，年輕議員都很優秀，但遊戲規則已經定了，國民黨不是因人設事的政黨，不會因為認識誰就被提名，區域立委也要接受挑戰，不像民進黨有假誠信條款讓議員不能選。

陳玉珍表示，國民黨艱困選區沒有現任立委，原來的縣市議長也知道如何挑出較能獲勝的候選人，選策會成員挑選原因正是如此。