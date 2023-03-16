朱立倫選策會名單惹議！侯友宜重批「黑金不能復辟」　籲黨重新思考

▲新北市長侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

國民黨中常會15日通過「中央選戰策略會報」，成員包含曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教、曾涉炒股案的立委傅崐萁等人惹議。新北市長侯友宜今（16）日在臉書上重批，「拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現！黑金不能復辟，黨要戒之、慎之，必須重新思考，以正確的態度，走出對的路！」。

國民黨中常會通過「中央選戰策略會報」由祕書長黃健庭擔任召集人，成員包含現任立委傅崐萁、台北縣前縣長周錫瑋、新竹縣前縣長邱鏡淳、苗栗縣前縣長劉政鴻、高雄市前議長莊啟旺、前行政院副祕書長黃敏恭。其中新增台南市前議長李全教、國民黨立院黨團總召曾銘宗、前立委黃昭順為委員。

侯友宜在臉書上表示，拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現。國家人民的利益永遠超越黨派，更沒有個人。政黨絕對不能因為黑金影響國家的利益，本質如果不能清明，就會為人民所唾棄。

侯友宜強調，當前，正是國際情勢風起雲湧、國家內政需要清廉改革的重要時刻，任何政黨都不要再被黑金綁架，政黨所作所為一定要符合人民期待， 黑金不能復辟，黨要戒之、慎之，必須重新思考，以正確的態度，走出對的路。