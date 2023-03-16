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陳玉珍坦言二膽兵離營為「財務問題」　下周一陪同家屬赴陸探視

▲▼金門金防部二膽島一上兵失聯。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門金防部二膽島一上兵失聯。（圖／記者林名揚翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

金門二膽島26歲陳姓上兵失聯，陸委會證實人已在大陸。對於陳姓上兵現況，國民黨立委陳玉珍16日表示，他本人吃好、睡好、一切平安但不想回來，自己下週一可能會陪家屬去。媒體也追問陳姓上兵不想回來是否與財務問題有關？陳玉珍也坦承，比較偏向這個方面。

陳玉珍指出，目前確認他平安在大陸，並在廈門安置，吃好、睡好、一切平安，後來詢問陸方是否開放家屬探視也獲同意，他本人則表達不想回來。

何時去？陳玉珍表示，自己可能會陪家屬去，今天要開會、明天有院會，接下來行程很滿，等等看接下來委員會行程，禮拜一有約，若當天委員會是考察行程就會去（廈門），如果議程有很多詢答，還是會詢答完再過去。

對於陳姓上兵為何不想回來？陳玉珍指出，他不想回來的原因自己不清楚，但他去的原因，年輕人也許承受一些壓力，長大回來看那不是很嚴重的壓力，並非軍中管教問題，主要是個人狀況，20幾歲想脫離那個環境。年輕人遇到一些他認為不能克服的困難 人生每個時間點都會遇到困難，以後往回看還是能克服的，不要輕易做出一些決定。

媒體也追問是否跟財務問題？陳也坦承，比較偏向這個方面。

而根據相關人士透露，陳姓上兵因不明原因，積欠地下錢莊巨額債務，不只欠下四家銀行的30萬，才選擇漂陸，且連陳父都未知詳情。

另外陳玉珍昨也透露，陳姓上兵上午6點多就在海邊、還打給台灣有關單位，媒體也追問此事詳情，陳玉珍先是困惑「蛤？我講的嗎？」隨後表示，陳姓上兵6點多的時候確實在海邊，根據相關通聯紀錄是打給台灣，內容的話自己不清楚，這應該問調查單位。

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