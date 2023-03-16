這些人何許人也？　他列國民黨選策會「黃金陣容」過往事蹟

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者宋良義攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨中常會15日通過「中央選戰策略會報」（以下簡稱選策會），由祕書長黃健庭擔任召集人，成員有立委傅崐萁、台南市前議長李全教、國民黨立院黨團總召曾銘宗、前立委黃昭順、苗栗縣前縣長劉政鴻等人，此名單出現不少爭議性人物，引發外界討論。民進黨立委王定宇15日就在臉書細數這些人的過往事蹟，大諷簡直是「黃金陣容」。

王定宇諷刺，國民黨選策會「驚艷」到讓身兼國民黨文傳會副主委的台北市議員鍾沛君馬上請辭，這個選策會的「選舉專業」令人讚嘆、驚艷啊！他也列出這些人的過往事蹟介紹他們「何許人也」。

王定宇指出，第一，黃健庭任立法委員期間，向退輔會遊說藥品採購換取藥商回扣新台幣208萬元，於2018年10月更一審判決違反商會法判刑一年，又依中華民國九十六年罪犯減刑條例減刑為5個月，得易科罰金，2020年8月最高法院依稅捐稽徵法判決黃健庭2月徒刑，得易科罰金，全案確定；第二，傅崐萁涉及「合機股票案」判處有期徒刑8個月；第三，李全教因議長賄選案判刑9個月；第四，劉政鴻在苗栗縣長任內，苗栗縣政府負債新臺幣648億，但自己卻還清了5200萬債務，因而被稱為「苗栗理財王」；第五，黃昭順除了疫情期間爆出特權搶打疫苗外，最有名的是在質詢中問「浪漫台3線是哪3條？」

此文一出也引發網友熱烈討論，「朱立倫真是精算師，選策會員各各經驗真棒，但少了林益世、林姿妙」、「國民黨經典賽名單，真的經典」、「這樣的陣容組合才是我們熟悉的優秀人才」、「朱立倫故意在給侯友宜難堪！由此看出國民黨完蛋了」