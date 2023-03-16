做事霸氣又細緻！　劉和然親揭侯友宜特質：他是很好的國家領導人

▲新北市副市長劉和然。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜被視為藍營2024最強的總統人選，而新北市副市長劉和然也被認為是侯友宜新北市長接班人，劉今在廣播節目上對於侯友宜到底會不會出來選總統，並沒有正面回應，但他表示「侯是個很好的國家領導人」。

劉和然今（16）日上串中廣《千秋萬事》廣播節目，主持人王淺秋一開始就切入正題提到，近期侯友宜回應媒體的話一直被外界抨擊，團隊是否有想要幫侯轉換回應方式？劉和然則澄清，侯友宜的父親是話很少的人，所以他從小就被教育「少說話、多做事」。

外界認為侯友宜對於國際事務、兩岸關係不熟悉，劉和然表示，其實侯友宜看了非常多資料，甚至開完會還會跟同仁分享近期看過的書，包含晶片戰爭等，「他是非常關注各面向的人，但是他很少說，看完書他都還會跟大家分享想法，但就是很少對外講」。

劉和然也談到他認識的侯友宜，他說，侯非常愛國，侯常說中華民國把他養大的，他看到國旗也是會感動的，但「政治歸政治、市政歸市政」，所以侯常提醒市府同仁，行政一定要中立，行政中立就是幫助他最好的方法。

王淺秋問，侯友宜到底會不會出來選？是不是個好的國家領導人？劉和然停頓了一秒回應，以他來說「他是個很好的國家領導人」，這幾年與侯友宜最貼近，常常看到侯看很多書或是資料裡面都做了很多筆記，他關心非常多面向，同時也看到侯在執行任務時的霸氣，但不僅如此他同時捍衛基層，做事也細緻，這些都是侯友宜的個人特質。

劉和然回憶有次與侯友宜聊天，侯提到他近期看的影集《高牆邊的混亂》，故事中描述以色列、巴基斯坦戰爭，讓侯馬上想到世代仇恨最辛苦的是人民，因此上次選舉他就不斷提到「以民為天」，希望政府能站在人民為出發點，了解民心。

未來若侯友宜出來選總統，劉和然是否將出來接班新北市政？劉和然強調，民主國家沒有什麼接班人，且半年後台灣會變成怎樣，半年後又會有什麼樣的人才也不知道，江山代有才人出。對自己來說人生已經很幸運了，以前的夢想是要當校長，現在已有不一樣的成就，期許自己活在當下，擁有權力的時候，初心還在。

王淺秋追問，未來不管變成什麼職位，熱情還會在嗎？劉和然說，中華民國是可愛的國家，寶島是永續富裕的地方，「我已經超乎自己的預期，熱情會繼續」。

