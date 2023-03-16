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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

做事霸氣又細緻！　劉和然親揭侯友宜特質：他是很好的國家領導人

▲▼新北市副市長劉和然出席中信特攻職業籃球隊新北市冠名暨開季記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市副市長劉和然。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜被視為藍營2024最強的總統人選，而新北市副市長劉和然也被認為是侯友宜新北市長接班人，劉今在廣播節目上對於侯友宜到底會不會出來選總統，並沒有正面回應，但他表示「侯是個很好的國家領導人」。

劉和然今（16）日上串中廣《千秋萬事》廣播節目，主持人王淺秋一開始就切入正題提到，近期侯友宜回應媒體的話一直被外界抨擊，團隊是否有想要幫侯轉換回應方式？劉和然則澄清，侯友宜的父親是話很少的人，所以他從小就被教育「少說話、多做事」。

外界認為侯友宜對於國際事務、兩岸關係不熟悉，劉和然表示，其實侯友宜看了非常多資料，甚至開完會還會跟同仁分享近期看過的書，包含晶片戰爭等，「他是非常關注各面向的人，但是他很少說，看完書他都還會跟大家分享想法，但就是很少對外講」。

劉和然也談到他認識的侯友宜，他說，侯非常愛國，侯常說中華民國把他養大的，他看到國旗也是會感動的，但「政治歸政治、市政歸市政」，所以侯常提醒市府同仁，行政一定要中立，行政中立就是幫助他最好的方法。

王淺秋問，侯友宜到底會不會出來選？是不是個好的國家領導人？劉和然停頓了一秒回應，以他來說「他是個很好的國家領導人」，這幾年與侯友宜最貼近，常常看到侯看很多書或是資料裡面都做了很多筆記，他關心非常多面向，同時也看到侯在執行任務時的霸氣，但不僅如此他同時捍衛基層，做事也細緻，這些都是侯友宜的個人特質。

劉和然回憶有次與侯友宜聊天，侯提到他近期看的影集《高牆邊的混亂》，故事中描述以色列、巴基斯坦戰爭，讓侯馬上想到世代仇恨最辛苦的是人民，因此上次選舉他就不斷提到「以民為天」，希望政府能站在人民為出發點，了解民心。

未來若侯友宜出來選總統，劉和然是否將出來接班新北市政？劉和然強調，民主國家沒有什麼接班人，且半年後台灣會變成怎樣，半年後又會有什麼樣的人才也不知道，江山代有才人出。對自己來說人生已經很幸運了，以前的夢想是要當校長，現在已有不一樣的成就，期許自己活在當下，擁有權力的時候，初心還在。

王淺秋追問，未來不管變成什麼職位，熱情還會在嗎？劉和然說，中華民國是可愛的國家，寶島是永續富裕的地方，「我已經超乎自己的預期，熱情會繼續」。
 

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