林飛帆投書外媒：國民黨「疑美論」呼應中國官媒　將危害區域安全

▲民進黨前副秘書長林飛帆。（資料照／記者陳家祥攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國政治期刊《國家利益》（The National Interest）15日刊登民進黨前副秘書長林飛帆與民進黨連江縣黨部主委李問共同撰寫的英文專文，該篇文章以國民黨前立委蔡正元散佈「白宮毀滅台灣」假消息、國民黨立委反對台積電赴美設廠、新北市長侯友宜表示「不是強國的棋子」為例，示警「疑美論」將危害區域安全，強調避免這些論述損害台灣與國際夥伴間的良好關係，是重要的議題。

林飛帆表示，「疑美論」甚囂塵上，不只中國官媒講，更搭配國民黨政治人物的推波助瀾，將台美合作指向戰爭衝突，而完全忽視在區域中進行軍事威脅挑釁的中共；他認為，試圖在美中之間維持虛假的等距關係、對國際社會支持台灣的聲音採取「懷疑論」或「妖魔化」不只將會削弱台灣社會對台灣安全的信心，也會讓中共武力恫嚇台灣有更強的心戰效果。

李問則指出，「懷疑論」的主張將破壞台灣和國際夥伴之間長期建立的友誼，面對挑戰，台灣必須持續以堅定而謹慎的對外政策，持續強化和民主國家之間信任關係，才能維護區域和平。

▲民進黨連江縣黨部主委李問。（資料照／記者林敬旻攝）

專文中提及，正當國際社會對中國加強譴責力道，國民黨卻由副主席夏立言高規格訪北京，對國際社會帶來矛盾與混淆的訊息；近年來，國民黨內重要的意見領袖，常常對於國際社會支持台灣的舉動，表達懷疑與不信任，這包括將台灣與阿富汗、烏克蘭進行不當的類比，以質疑美國或西方民主國家；部分討論甚至引用中國或俄羅斯相關的錯誤訊息來源。

專文表示，在經濟議題上，國民黨稱台積電投資美國將「掏空」台灣的經濟，台灣民間團體IORG曾追蹤相關論述，發現反對台積電投資美國的主張，早在2021年便在中國社群媒體平台出現；到了2022上半年，這些觀點被立場接近國民黨的媒體名嘴傳播，並且獲得中國官媒大篇幅報導。此類案例，顯示海峽兩岸媒體的交互引用，用以影響台灣的民意。

專文表示，國民黨似乎主張台灣要在中國和美國之間保持等距，舉例來說，被視為2024年可能總統候選人的侯友宜，最近曾說過「我們絕對不是強國的棋子」，侯友宜的論調呼應中國官媒常出現的觀點，將台灣形容為「棋子」而非夥伴。

「許多這類的言論，歸根究柢是虛假平衡，企圖在中國和美國之間呈現虛假的等距關係」，專文直指，然而，由於中國並非在台灣海峽扮演中立的角色，如果台灣無法和美國及理念相近的民主國家緊密合作，只會讓中國更容易擴張在台灣海峽的軍事影響力。