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達德綠能行賄案重開羈押庭　雲林議長沈宗隆現身

▲達德綠能行賄案重開羈押庭，雲林議長沈宗隆現身。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲達德綠能行賄案重開羈押庭，雲林議長沈宗隆（右三）現身。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣議會議長沈宗隆等人涉嫌收受達德集團賄賂，本月10日被雲林地方法院裁定以200萬元交保候傳、限制出境。不過，雲林地檢署認為沈宗隆、包商鍾慶郎有串證滅證之虞，13日提出抗告。台南高分院15日裁定沈宗隆、鍾慶郎發回雲林地方法院更審。雲林地院15日晚間9點30分重開羈押庭，沈、鍾均現身到庭。

達德集團要在雲林縣內設立風機發電，受到地方人士及部分議員反對，向雲林縣政府申請相關公文、建照、使照時也不如預期順利。為了排除困難，達德尋求議長、議員的支持，透過下包廠商、白手套，以工程款夾帶賄款的方式，交付、收受共計2600餘萬元賄款。

雲林地檢署接獲檢舉後，立即持搜索票至議長沈宗隆、議員王又民、許留賓、黃文祥等人的住處及服務處共計21個地點執行執行搜索，並約談沈宗隆等27人。檢方訊後認為，議長沈宗隆、議員王又民、達德能源潘姓執行長，以及兩名游姓議員助理、達德集團及其下一名包商共6人，因為涉案重大，向法院聲請羈押。

不過，雲林地院在召開羈押庭後，裁定達德能源潘姓執行長收押，沈宗隆等人以200元不等的金額交保候傳、限制出境。

雲林地檢署表示，該案為重罪案，未經合議庭審理且未詳細交代「不予羈押」之理由，另沈宗隆、鍾慶郎2人有高度串證、滅證、逃亡可能性，原裁定顯有違失之處，因此提出抗告。

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