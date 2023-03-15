全家「300萬現金」頭獎開出！大獎落4縣市　幸運兒快來看

▲全家的兔年福袋頭獎得主開出 。（圖／記者蕭筠攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

全家便利商店2023年開賣的200元「2023福兔好運福袋」，以頭獎現金300萬元吸引不少民眾購買。對此，全家15日宣布頭獎開在台東縣關山的關山民族店，獎號為「BYCNBD9VTGHXQSH7」，其餘大獎分別開在台南、台北及新北。

全家15日公布中獎名單，頭獎新台幣300萬元現金開在台東縣關山鎮民族路的「關山民族店」，會員編號為1311150130，福袋序號則是BYCNBD9VTGHXQSH7。

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兩個貳獎賓士A180則分別開在台南市永康區華興街的「永康華興店」，會員編號為1142268582、福袋序號H2GRMPQABB5RCVJ3；台北市民權西路的「中山民權店」，會員編號1180771167、福袋序號9H4LR6NHKPJPP7JL。

最後，特別獎新台幣100萬元獎落新北市新店區安康路「新店城泰店」，會員編號1220175372、福袋序號QX3867VTM9G4YY93。

全家表示，中獎者須在2023年3月22日前，到活動業面下載填寫資料並以掛號的方式回函，否則將視為放棄參加。另外，中獎的獎品不可折換成現金。