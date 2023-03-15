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小三狠殺牙醫情郎判15年！網轟抄佛經是減刑SOP　 法官說話了

▲▼ 台北市文山區呂姓牙醫呂俊瑤命案，小三曾廉容殺人罪移送北檢 。（圖／記者劉昌松攝）

▲小三曾廉容（右）涉殺害牙醫男友，台北地院審結認為本案判死刑或無期徒刑均無濟於事，但曾女抄佛經欠缺真心反省，沒有撫慰傷痛效果 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

小三曾廉容去年（2022年）涉於爭吵後，當街連揮16刀刺殺已婚牙醫男友呂俊瑤，台北地院今依殺人罪判曾女15年徒刑，被批輕判，合議庭公布判決理由指出，曾女抄佛經欠缺真心反省、毫無撫慰傷痛的效果，呂男家屬也不接受，但判死刑或無期徒刑對雙方無濟於事，因呂男家屬已提告求償，「無疑形成曾女負起一定法律責任的起點」，量刑用意為促使曾女真正面對自己所犯錯誤，承擔後續刑罰與賠償責任。

在押的曾廉容今沒到庭聆判，她的家人透過辯護律師表示：「坦然面對司法，等收到判決書，再作回應。」呂男家屬委任律師表示，家屬尚無回應。

本案發生於去年（2022年）3月1日下午2點多，曾女(28歲)不滿大她29歲的同居男友呂男(57歲)，在春節期間偕妻女返鄉過年，冷落她獨守空閨，憤而帶刀去北市文山區呂家堵人，被初次見面的呂妻譏諷「怎麼長這個樣子」，呂男並護妻不讓曾女靠近。

曾女積怨爆發，涉從背包拿出預藏的1把菜刀，當街猛刺呂男胸腹等處共16刀，呂男企圖奪刀不成反受重傷，倒臥血泊慘死家門外，曾女懊悔跌坐呂男身旁割腕與自刎，警員獲報趕到制伏曾女，將2人送醫，呂男傷重回天乏術，曾女保住性命，到案被羈押至今，檢方依殺人罪嫌起訴她。

北院審結，今依殺人罪判曾女15年徒刑，因曾女被鑑定確認行兇時意識清楚，也不符合自首或犯行情堪憫恕等減刑條件，加上曾女手段兇殘、街坊目睹慘狀驚嚇，合議庭雖判處單一罪名最高徒刑15年，仍被批輕判，網友更揶揄「抄佛經是減刑的SOP」、「司法改革好棒棒」等語。

合議庭今（15日）傍晚公布判決理由指出，曾女無犯罪前科，涉犯本案時仍為學生，隻身北上就學工作，犯罪動機為不諒解呂男不肯放棄原本家庭、只想跟她維持同居關係，曾女又無法割捨執著、不能審慎處理個人感情問題，寄望片面改變他人、成就自己認知的幸福願景，終於造成本案、為眾人帶來不幸。

法官認定曾女辯稱「誤殺」的說法不可信，但曾女也非預謀殺人，而是受到言語刺激、引爆積怨而情緒失控、衝動行兇，不過曾女雖認罪、抄佛經向呂男家屬道歉，仍不時以受害人自居、怪罪呂男沒兌現承諾，使呂男家屬蒙受二度傷害，可見曾女根本沒真心反省自己造成他人的傷痛，更毫無積極彌補作為。

合議庭認為曾女抄佛經舉動沒有真心反省的用處，呂男家屬也不接受，並拒絕出庭跟曾女見面或試行調解，但法官指出，判死或無期徒刑，對雙方均無濟於事，呂男家屬對曾女提告求償，代表「身心開始相當程度沉澱」，也「無疑形成曾女負起一定法律責任的起點」，所以本案量刑用意，是促使曾女真正面對自己所犯錯誤，承擔後續刑罰與賠償責任。

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