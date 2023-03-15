16刀殘殺已婚牙醫情郎「願以餘生彌補」　小三抄佛經懺悔...判15年

▲曾廉容(右)涉殺害已婚牙醫男友呂俊瑤，自稱羈押期間唸經迴向給死者與家人。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

屏東北漂女學生曾廉容與大她29歲的已婚牙醫呂俊瑤交往，去年(2022年)因愛生恨、涉在呂男家門外持刀刺死呂男，到案被羈押至今，她聲稱不該相信呂男會許她一個未來，已寫信抄佛經向呂妻等家屬道歉「願以餘生盡力彌補」，呂家委任律師批曾女演戲、請法官嚴懲曾女殘忍殺人犯行，曾女家人淚求「法外開恩」，台北地院審結，今依殺人罪判刑15年，可上訴。

在押的曾廉容今沒到庭聆判。本案發生於去年（2022年）3月1日下午，曾女(28歲)疑不滿呂男(57歲)偕妻女返鄉過年，冷落她春節期間獨守空閨，憤而帶刀去北市文山區呂男住處理論，涉當街猛刺呂男胸腹等處共16刀，呂男慘死家門外，曾女接著瘋狂自殘手腕與頸部，送醫保命後被羈押至今，檢方依殺人罪嫌起訴她。

曾女歷次應訊都說呂男允諾娶她卻遲沒兌現，還常對她施暴，她娓娓道出2017年間認識呂男，呂男追求她半年，後因她父親2018年過世，呂男自稱母親同日辭世，告訴她「我們好像天生注定有緣，我會代替妳父親照顧妳」，還對她說「妳是我的真愛」，她才心動交往，「這都是他(呂男)親口說的！」

▲牙醫呂俊瑤遭小三曾廉容刺殺在自家門口。（資料照／記者黃彥傑攝）

曾女雖認罪，但不服檢方與呂家律師指責她說謊，當庭緒激動強調：「我沒有說謊！」她越說越急促，脫口：「我這麼愛你，你用拳頭對我，對嗎？」、「我把他看得這麼重要！」

法官冷不防喝止曾女：「妳現在是殺人耶！還說這種話！妳的理智，妳做人的自覺，到哪去了！」法官並看著專程北上旁聽的曾母，數落曾女：「如果人家說妳媽媽怎麼教出這樣的女兒，妳要媽媽如何面對世人？」、「妳眼裡只有妳自己，卻怪別人沒有善待妳，妳這些埋怨是故意說給媽媽聽的嗎？」

曾母和曾女姑姑當庭哭到彎腰，淚求法官「可憐可憐我們的孩子！從輕發落、法外開恩！她是我們的寶貝！」、「她(曾女)只是一張白紙，相信愛情，寧可不要命！」

曾女的辯護律師表示曾女情緒失控行凶，非預謀殺人，因涉世未深而相信呂男會許她一個未來，但呂男言行不一，曾女為這段不正當感情痛苦不已，「徘徊在自己的人生路口，不知何去何從」，也不敢告訴家人，很後悔太晚醒來，毀掉自己人生與呂男家庭。

▲曾廉容母親與姑姑專程從屏東北上旁聽開庭，淚求「法外開恩」 。（圖／記者黃哲民攝）

律師說曾女寫給呂父、呂妻和2位女兒共4封道歉信，也手抄一疊佛經表達懺悔，曾女「願用餘生補償呂男家人的傷痛」，請法官考量曾女遭遇、行凶後自殘沒逃跑，希望從輕量刑。曾女告訴法官，隨身包包放1把刀防身，是因為「他(呂男)情緒一上來就會動粗，我手上有刀，他就不會繼續打我」。

公訴檢察官批曾女「28歲算是涉世未深嗎」，曾女寫道歉信跟抄佛經只想求輕判，曾女仍對呂男有強烈恨意，找各種藉口企圖合理化自己犯行，好像她才是受害人，曾女帶2把刀蓄意殺人，呂男被殺的地點「就在自己家門口，至今妻女每天進出必經之處，那種痛苦無法形容，大悲無言」，檢方反問曾女「真誠懺悔很難嗎」。

呂妻透過委任律師批曾女才是一直喊打喊殺的人，她們夫妻是遭曾女威嚇的受害人，以不激怒曾女保命為優先，曾女卻刻意扭曲事實，何況感情糾紛絕非殺人藉口，曾女4封道歉信未見悔意，仍把過錯推給呂男，家屬蒙受喪子喪夫與喪父之痛，又被曾女的狡辯二度傷害。

呂家委任律師表示，曾女辯詞已死無對證，但呂男2個女兒出嫁時，「將無人牽她們的手走上紅毯」，造成一生無法挽回的悲痛，請求法官嚴懲重罰曾女光天化日、眾目睽睽殘忍殺人的犯行。

曾女被罵到低頭，顫抖重申對家屬的歉意，表示羈押在看守所「唸經迴向給他(呂男)跟家人，希望他們平安健康」，不過曾女最後仍說：「他一直告訴我會離婚娶我，許我一個未來，相信了他，是我的錯！」