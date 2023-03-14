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拜月老想扶正！小三哭訴「跟他10年多了」　對話震驚她：毀三觀

▲▼台南大觀音亭月老。（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前去月老廟求姻緣，沒想到意外聽到兩個小三虔誠跪拜，希望能斬斷男人跟正宮的婚姻，更彼此相互訴苦，對話讓她相當衝擊，不禁怒喊「都介入破壞家庭了，怎麼有臉請求扶正！」

女網友日前在Dcard提到，「我不知道該怎麼形容這種荒唐的心情，去月老廟拜拜的時候，剛好遇到兩個女人 ，年紀差不多30初，她們都很虔誠地跪在月老像前的墊子上拜拜。」

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那時，現場信眾只有她們三人，正當她許願脫離母胎單身時，赫然聽到其中一位女生透露，自己跟那個男人已10年多，從高中畢業就當他小三，然而男方至今不願離婚，所以她希望能求月老，斬斷這樁婚姻。

而另一位女生則回說，他的男人也不打算離婚，但出於對她的愧疚，會補償給她很多錢，還給了棟房子，所以她每年都會用對方給的錢買禮物回送，這樣男人就會很開心，這也是正宮做不到的。

▲▼ 接吻,熱吻,蛇吻,情侶,男女,小倆口 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

聽到兩女大言不慚的對話，甚至求神明幫忙扶正，原PO不禁傻眼，「我真的是三觀毀壞，希望月老不要幫她們，小三都介入破壞家庭了，怎麼有臉再去拜月老請求扶正啊？」

對此，網友們紛紛回應，「神明不會幫缺德事+1，不過幫正宮斬爛桃花倒是可以」、「可是我看完希望她們成功欸，因為那些正宮好可憐，應該趕緊止損，別浪費在渣男身上」、「之前有聽過廟公說，這種毀人姻緣的缺德事神明不幹，真的不要妄想了欸」、「說不定正宮離了會遇到更好的人然後小三會遇到下一個小三」、「我曾經的朋友當小三，為了渣男求神拜佛、算命、算塔羅，結果也都不是她的」。

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