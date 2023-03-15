妻子開服飾店　他勾搭女客喊「不好意思把妳X太累」...偷吃代價曝

▲台中人妻開設服飾店，卻發現丈夫偷吃女客人，怒告兩人求償百萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels攝）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名人妻開設火鍋店、服飾店，卻發現丈夫和女客人偷情，丈夫還跟女客說「不好意思昨天把妳X太累」、「我愛妳，不該用草莓來傷害妳」等語，讓人妻怒告兩人求償百萬，而丈夫也反控妻子跟男店員不倫。台中地院審理，認為人夫和女客侵害配偶權屬實，應連帶賠償20萬元，另人夫指控妻子出軌則證據不足，判他敗訴。

正宮主張，她婚後事業有成，開設多家服飾店，卻發現丈夫和她服飾店的女客人搞外遇，還多次上床多次並互說「我愛你」，讓她深感痛苦，提告對兩人求償100萬元。

人夫表示，妻子於2021年1月時拋夫棄子，離家10多日，要他先做離婚登記才願回家，還騙他之後會再復婚，結果離婚後妻子只回家把保險櫃裡的財物拿走，最後他提出訴訟確認兩人婚姻關係依然存在，直到去年才調解離婚。他認為妻子提離婚登記時已無意維持婚姻，有什麼好維護配偶權的，何況他和小三也是在離婚登記後才有往來。

人夫更指控，妻子和店內男員工也有曖昧，不只瞞著他同遊法國、一起投宿高雄飯店、一起參加私人生日宴會，還在妻子名下的火鍋店勾肩搭背，恩愛狀似情侶，他也要向兩人求償60萬元。

法官查看人夫和女客人在2021年6月的訊息，人夫說「我愛妳…不好意思昨天把妳X太累」、「我愛妳，不該用草莓來傷害妳」、「真愛就像一場下不停的雨，我們是真愛嗎！」、「濕了馬上到」等語，小三也說「你快樂都會翹起來」、「（身體）非常好，一晚好幾次」，人夫得意回「是兩次…是時間比較長而已，沒辦法身體強壯啊」，可見兩人超過普通異性朋友關係，已侵害配偶權，判兩人需連帶賠20萬元。

另法官認為，妻子和男員工同遊法國時為多人同行，過程兩人皆向人夫報備行程，當妻子將法國行照片發上臉書時，人夫還有按讚並叮嚀「老婆要注意安全」，與人夫說妻子瞞著他到法國偷情不符，人夫其他指控也因證據不足，判他敗訴，全案還可上訴。