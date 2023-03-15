人妻同居小王懷孕！手術前「不想殺生」要綠夫當爸　健身教練怒告

▲新北人夫發現妻子偷吃懷孕，人工流產前還問他「你可以當這孩子的爸嗎」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名健身教練發現妻子偷吃外送員小王還懷孕，怒而和她離婚。不料前妻到診所進行人工流產的前3天，還以「不想殺生」為由，問人夫「還是你當孩子的爸」，讓人夫氣得對她和小王提告，求償40萬元。新北地院審理，認為兩人侵害配偶權，應連帶賠償20萬元，全案還可上訴。

人夫主張，他與妻子小琪(化名)在2018年結婚，2年多後婚姻告終，小琪卻早在離婚前就搬到男子阿偉(化名)家同居，還因而懷孕，讓他得知後深感痛苦，要向兩人求償40萬元。

全案審理時，小琪和阿偉都辯稱小琪在2021年3月5日離婚，兩人等到6號才交往並上床。不過阿偉的繼母卻作證，阿偉從2020年11、12月就帶女友小琪到家裡住，也親口跟她說小琪懷了他的小孩，所以她才傳訊給人夫說「戴綠帽」、「小琪還沒離婚就爬到阿偉身上搞上」等語。

法官查看診所病歷等資料，確認小琪在離婚前就懷孕，由阿偉多次陪同產檢，也由阿偉陪她前往診所進行人工流產手術。

法官也查看人夫和小琪之間的訊息，兩人離婚後，因小琪仍決定進行流產，還在手術前3天問人夫「還是你當孩子的爸」、「我不想殺生，你可以當這孩子的爸嗎」，可見小孩不是人夫的。審酌小琪目前是早餐店店員、阿偉則是熊貓外送員，月收入皆2萬餘元，判兩人應連帶賠償20萬元，全案還可上訴。