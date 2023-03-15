掐死馬國女大生！奪命男問「情境題」被打槍　暴怒嗆檢：怕什麼

▲30歲男子陳柏諺與馬來西亞籍蔡姓女大生結識短短5天，竟痛下殺手將人掐死被依殺人罪起訴羈押至今。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

30歲陳柏諺掐斃馬來西亞籍蔡姓女大生，被依殺人罪起訴羈押至今，今（15日）法院開庭，陳辯護團稱「是謀為同死加工自殺罪」非殺人罪，並列出多點聲請函詢法醫研究所解剖報告，但公訴檢察官則認沒必要，陳男竟當庭翻臉失控怒嗆：「不知道檢察官在怕什麼」，檢察官也強勢做出回應。

士院今開準備程序庭，陳男辯護律師團提出函詢法醫研究所，想釐清死者身上是否有防禦性傷痕或掙扎、扭打痕跡、指縫有無陳男皮屑、體內藥物反應為哪種藥，案發時可能有哪些情境等問題。

然而，法官詢問公訴檢察官對鑑定問題有何意見，檢打槍指出，皮屑、無防禦性傷口等已記載在相驗鑑定報告上，無需再函詢法醫，至於生前有無打鬥等用詞並不明確，這是我們依證據判斷的，因此要求法醫講述當時「可能」情境，已逾越法醫受囑託的鑑定事項範圍。

法官問陳柏諺意見，他則不滿怒嗆「有什麼鑑定都是多做，我女友父母一定也想知道當天發生什麼事，事實才是重點，不知道檢察官在怕什麼？」律師見他激動模樣，立刻以手肘推他一下，示意要他別多說，檢座也反擊說「這是在講程序問題，沒在怕」，律師也指出若法醫無法回答，可在鑑定意見上直接表示意見，無須檢方替法醫回應。

對此，法官也問對於送馬偕醫院做「量刑鑑定」有無意見，檢方則表示無囑託必要，若法院要送，應要跨領域包含心理學、社會學、犯罪學、精神醫學等專家組織的綜合性團隊，應評估馬偕鑑定人適格、鑑定原理、方法：法官也說，量刑鑑定將會發函予馬偕，內容為，貴院所為的量刑鑑定，其鑑定原理或方法為何，是否有相關說明可提供參考。

而陳的辯護律師團則說，希望法院可多問幾家醫院可否做量刑鑑定，畢竟有關被告生命法益權，更指出曾私下問過精神專業人士，2人不排除有極端情感障礙表現，因此也想釐清是否陳男、蔡女想自殺，應是精神醫學上「同病現象」故表示將傳醫師證明。

庭末，法官詢問修復式司法，死者告訴代理人稱，蔡女父母無意願；陳律師說，希望測謊後有新事證可以重啟，並希望告代能轉達蔡女母，陳男父母積極尋求各種方法包含賠錢，就是希望能得到原諒。法官諭知修復式司法暫時中止，改訂5月開庭。