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大陸 大陸焦點 特派現場

吃出蟑螂！北京吉野家被罰28萬　警現場執法「再抓到43隻」

▲▼吉野家。（圖／CFP）

▲大陸吉野家一門市被曝光吃出蟑螂。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據《中新經緯》報導，北京吉野家快餐有限公司昌平奧萊餐廳近日因違反食品安全法，被北京市昌平區市場監督管理局罰款6.5萬元人民幣（約新台幣28.9萬元）。處罰詳情顯示，該餐廳1月13日銷售的辣白菜豬肉雙拼飯熱鹵套餐混入1隻蟑螂。

據行政處罰決定書，違法事實顯示，當事人對2023年1月13日14時42分銷售的辣白菜豬肉雙拼飯熱鹵套餐混入1隻蟑螂事實沒有異議。經調取當事人消殺紀錄顯示，當事人每月均有消殺紀錄，消殺公司為上海佳得安環境科技發展有限公司和北京正康恆信有害生物防治技術有限公司。

報導稱，執法人員2023年1月16日現場檢查，距離當事人被舉報前最近一次消殺（2023年1月11日）僅5天，現場又發現43隻蟑螂。由此認定當事人雖每月進行消殺，但環境消殺不徹底、不乾淨，是造成食品混入異物的主要原因。當事人經營混有異物的辣白菜豬肉雙拼飯熱鹵套餐，貨值金額32.9元（人民幣，下同），違法所得0元（已與消費者達成和解協議），無其他專用工具和設備。

天眼查APP顯示，北京吉野家快餐有限公司昌平奧萊餐廳成立於2015年12月，負責人為范靜，經營範圍包括餐飲服務；銷售食品；銷售帶有「吉野家」、「DQ」、「茶町叮」、「芳叔」、「港壹煲」標誌的禮品、紀念品。

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