　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美女醫自曝「全裸泡澡照」　喊曾物化自己：經歷過一段低潮

▲▼ 。（圖／翻攝吳欣岱臉書）

▲吳欣岱罕曬泡澡照談跨性別展 。（圖／翻攝吳欣岱臉書）

記者皮心瑀／綜合報導

具有醫師背景的台灣基進台北市黨部主委吳欣岱，今在臉書曬出罕見全裸泡澡照，辣度破表。原來擁有亮眼外表的她，是為了幫助「跨性別藝文展」宣傳，她透露自己曾將身體看做是優勢，卻也是一個工具，生第一胎的時候因身形的變化卻也經歷了一段長時間的低潮，但隨著歷練，她開始學會更愛自己的身體、更認識自己的身體，也希望各種性別光譜都能夠活出最好的人生。

吳欣岱說，她小時候頭髮不是黑色的，很常會被長輩注意談論，後來因為身高比較高，駝背總是被提醒。一路唸數理班、醫學系，在男大於女的環境，她無形之中也習慣了物化自己。就算進入心臟外科後，無關性別，習慣長時間久站的雙腿也是幫助她學習的一部分。

吳欣岱回憶，生第一胎的時候體重多了二十幾公斤，曾經引以為傲的窄腰完全消失，背上、脖子後面多了厚厚的脂肪，她曾經說服自己媽媽就是這樣，卻也經歷了一段長時間的低潮。直到後來看著小孩，發現自己不可能因為他的樣貌而減損對他任何一份愛，只會更加又愛又憐，於是發現人和人之間的愛與羈絆，跟漂不漂亮、強不強壯、胸部大不大都沒有太大的關係。

吳欣岱說，現在她運動不只是為了讓身體線條漂亮，更是為了感受到自己身體的力量，為了有體力支撐自己做想做的事，把這份愛投射到每一個人身上的時候，思考的模式就截然不同了，「我看到的是在兵役體檢的時候，跨性別的妹妹因為領到兵役通知，滿臉通紅地來接受身體檢查。我看到我的跨性別好友，笑著訴說自己動過手術後漂亮的身材，曾經遭受的痛苦，從沒聽她談論過。我也看到勇敢說出自己跨性別身分，更進一步為了提供更多相關知識而架立平台的勇敢而美麗的女性。」

吳欣岱說，跨性別相關的議題在社會上有太多太多的爭議了，但跨性別本身不是議題，是活生生的人，相信站在別人的立場想一想，了解不同的人會有怎樣不同的委屈、不同的勇敢，這樣的嘗試永遠不會白費。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
前主播劉忠繼血癌驟逝！　醫曝「警示症狀」
快訊／鍾沛君宣布！辭國民黨文傳會副主委
誠品撤出北車K區爆爭議！　 攤商怨「拆遷粗暴、遭勒索」
二膽兵滯大陸「不想回來」　陸軍報告全曝光
積欠4家銀行30萬元！　黃揚明曝二膽上兵協商結果
二膽上兵打電話給爸　鄉民見「關鍵1句話」：認定逃兵了吧
快訊／台視前主播劉忠繼逝世　血癌不到一年傳噩耗
錯怪俄國？　美官員驚爆「非蓄意擊落MQ-9無人機」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不滿選策會！鍾沛君辭文傳會副主委　「如何監督民進黨黑金？」

二膽兵滯大陸「不想回來」　陸軍：財務感情有狀況...立即調離外島

俞大㵢：中國奪取我邦交國　提醒宏都拉斯勿落入圈套

積欠4家銀行30萬元！　黃揚明曝二膽上兵協商結果：難以理解

快訊／媒體分潤草案進入立法程序　最快17日付委審查

賴清德登記民進黨內初選　黃偉哲獻祝福：盼老市長成為新總統

民進黨提名小組：立委選舉與無黨合作　適用「排黑條款」規定

基隆新市政大樓案轉彎　謝國樑：結合民間...朝複合型商辦進行

曝二膽兵向陸表示「不想回台」　陳玉珍：最快下周一帶陳父去廈門

美女醫自曝「全裸泡澡照」　喊曾物化自己：經歷過一段低潮

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

全宰寯把善良都給了女兒河睿帥　「今天開始保護妳」為她痛扁狼師

貓妹忘情吸嘴邊肉不放！　狗哥無奈哭哭：偶的肉...

3人合力拔超硬麥芽膏　爆筋嘶吼變裝置藝術

天生無雙臂的偉大媽媽　用腳幫女兒穿衣、做飯

「覺得我穿得漂亮的舉手」　一刀未剪還原黃瓊慧質詢

不滿選策會！鍾沛君辭文傳會副主委　「如何監督民進黨黑金？」

二膽兵滯大陸「不想回來」　陸軍：財務感情有狀況...立即調離外島

俞大㵢：中國奪取我邦交國　提醒宏都拉斯勿落入圈套

積欠4家銀行30萬元！　黃揚明曝二膽上兵協商結果：難以理解

快訊／媒體分潤草案進入立法程序　最快17日付委審查

賴清德登記民進黨內初選　黃偉哲獻祝福：盼老市長成為新總統

民進黨提名小組：立委選舉與無黨合作　適用「排黑條款」規定

基隆新市政大樓案轉彎　謝國樑：結合民間...朝複合型商辦進行

曝二膽兵向陸表示「不想回台」　陳玉珍：最快下周一帶陳父去廈門

美女醫自曝「全裸泡澡照」　喊曾物化自己：經歷過一段低潮

寄宿13年被嫌「沒路用」　暴怒男將闆娘推落3米深水溝...送醫不治

「腸病毒71型」隔1年半再爆！名醫曝2原因恐大流行　重症死亡排第一

中職熱身賽後天開打　張育成現身澄清湖開球

DHL研究：貿易流並未從全球化轉變為區域化　台灣全球化排名17

他胸口灼熱以為胃逆！醫開胃藥都沒效　細問「1舉動」害食道潰瘍

掐死馬國女大生！奪命男問「情境題」被打槍　暴怒嗆檢：怕什麼

不滿選策會！鍾沛君辭文傳會副主委　「如何監督民進黨黑金？」

蔡依林藏不住豐胸　綠禮服上身變「伊甸園青蘋果」

家人賣房！給完100萬「把兒子趕出去」原因驚呆　本尊怒：我才20歲

快訊／疑大樓升降機機械故障　台中男墜落B1送醫

大狗趴烘毛箱鼻子貼門上　張嘴露白牙變「黑金剛」！

政治熱門新聞

今確定通緝金門二膽兵！　邱國正：其父親確認是本人

二膽上兵為何游去對岸　陳玉珍：我知道原因但不能說

海軍接連「掉槍」　邱國正：我會辦很多人！我會讓他掉腦袋！

沈富雄斷言：國民黨2024「這搭配」天下無敵

新竹棒球場開挖圖曝　廠商坦承施工內容與設計圖不同

曝二膽兵向陸表示「不想回台」　陳玉珍：最快下周一帶陳父去廈門

新竹風箏場挖出廢棄磚石　竟有馬桶蓋！

預言二膽上兵最後下場　沈富雄：老共非常享受

最新民調／賴清德單挑、三腳督都贏　對決「一人」支持度飆到五成

郭台銘被藍白拒於門外　宣明智冷回這句話

二膽上兵最快明遭通緝　陳父：打斷他的腿

不要小看伙房兵！　退役少將曝失聯二膽上兵恐掌握「這機密」

最新民調／賴清德全台僅一地支持度落後　侯友宜新北大本營也被翻盤

二膽上兵回台北休假行蹤曝　失聯前2天還有做這東西

更多熱門

相關新聞

薛瑞元稱「學名藥和原廠藥同效果」　美女醫駁：部長這樣說不妥

薛瑞元稱「學名藥和原廠藥同效果」　美女醫駁：部長這樣說不妥

降血脂用藥立普妥原廠藥近期出現短缺，雖仍有可替代的學名藥，但有醫師認為「民眾會用不慣」，衛福部部長薛瑞元則表示，「民眾會用不慣學名藥的說法有待斟酌，如果醫界講這樣的話是不妥的，因為學名藥和原廠藥的效果是一樣的。」對此，具有醫師背景的台灣基進台北市黨部主委吳欣岱14日就在臉書分析學名藥和原廠藥表示，「我認為部長這樣說才是不妥的。」

吳欣岱怒轟蔣萬安！　「有責任為殺害成千上萬的台灣人道歉」

吳欣岱怒轟蔣萬安！　「有責任為殺害成千上萬的台灣人道歉」

吳欣岱喊「不擔心高嘉瑜分票」

吳欣岱喊「不擔心高嘉瑜分票」

吳欣岱是否影響高嘉瑜選情？　游淑慧：港湖選民偏理性

吳欣岱是否影響高嘉瑜選情？　游淑慧：港湖選民偏理性

吳欣岱批夏立言「政治掮客」　曝有民眾怒問：難道無法可管？

吳欣岱批夏立言「政治掮客」　曝有民眾怒問：難道無法可管？

關鍵字：

吳欣岱基進黨

讀者迴響

熱門新聞

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

跟團遊歐10日！她搭機回台「3友全走不了」爆驚嚇

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

快訊／建校85年停招！　確定併入成大

不是吃太鹹！醫曝「洗腎」最大元兇

「狗界壯漢」滿身肌肉！主人一叫秒回頭萌笑

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

即／蘇-27戰機撞擊　美MQ-9無人機墜落黑海

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

邀看夜景…UBER司機硬載女大生性侵

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

蘋果官網突上架2新品！果粉嗨喊：真香

中華隊慘輸！「包養妹給一砲安慰」結局傻了

即／蛋價飆漲撐不住！彰化不二坊蛋黃酥漲價5元

Albee錄影玩遊戲突爆哭！

更多

最夯影音

更多
想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了
蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面