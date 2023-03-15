美女醫自曝「全裸泡澡照」　喊曾物化自己：經歷過一段低潮

▲吳欣岱罕曬泡澡照談跨性別展 。（圖／翻攝吳欣岱臉書）

記者皮心瑀／綜合報導

具有醫師背景的台灣基進台北市黨部主委吳欣岱，今在臉書曬出罕見全裸泡澡照，辣度破表。原來擁有亮眼外表的她，是為了幫助「跨性別藝文展」宣傳，她透露自己曾將身體看做是優勢，卻也是一個工具，生第一胎的時候因身形的變化卻也經歷了一段長時間的低潮，但隨著歷練，她開始學會更愛自己的身體、更認識自己的身體，也希望各種性別光譜都能夠活出最好的人生。

吳欣岱說，她小時候頭髮不是黑色的，很常會被長輩注意談論，後來因為身高比較高，駝背總是被提醒。一路唸數理班、醫學系，在男大於女的環境，她無形之中也習慣了物化自己。就算進入心臟外科後，無關性別，習慣長時間久站的雙腿也是幫助她學習的一部分。

吳欣岱回憶，生第一胎的時候體重多了二十幾公斤，曾經引以為傲的窄腰完全消失，背上、脖子後面多了厚厚的脂肪，她曾經說服自己媽媽就是這樣，卻也經歷了一段長時間的低潮。直到後來看著小孩，發現自己不可能因為他的樣貌而減損對他任何一份愛，只會更加又愛又憐，於是發現人和人之間的愛與羈絆，跟漂不漂亮、強不強壯、胸部大不大都沒有太大的關係。

吳欣岱說，現在她運動不只是為了讓身體線條漂亮，更是為了感受到自己身體的力量，為了有體力支撐自己做想做的事，把這份愛投射到每一個人身上的時候，思考的模式就截然不同了，「我看到的是在兵役體檢的時候，跨性別的妹妹因為領到兵役通知，滿臉通紅地來接受身體檢查。我看到我的跨性別好友，笑著訴說自己動過手術後漂亮的身材，曾經遭受的痛苦，從沒聽她談論過。我也看到勇敢說出自己跨性別身分，更進一步為了提供更多相關知識而架立平台的勇敢而美麗的女性。」

吳欣岱說，跨性別相關的議題在社會上有太多太多的爭議了，但跨性別本身不是議題，是活生生的人，相信站在別人的立場想一想，了解不同的人會有怎樣不同的委屈、不同的勇敢，這樣的嘗試永遠不會白費。