薛瑞元稱「學名藥和原廠藥同效果」　美女醫駁：部長這樣說不妥

▲台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

記者江采蓁／綜合報導

降血脂用藥立普妥原廠藥近期出現短缺，雖仍有可替代的學名藥，但有醫師認為「民眾會用不慣」，衛福部部長薛瑞元則表示，「民眾會用不慣學名藥的說法有待斟酌，如果醫界講這樣的話是不妥的，因為學名藥和原廠藥的效果是一樣的。」對此，具有醫師背景的台灣基進台北市黨部主委吳欣岱14日就在臉書分析學名藥和原廠藥表示，「我認為部長這樣說才是不妥的。」

薛瑞元出席立法院社會福利及衛生環境委員會會議，接受媒體提問立普妥缺藥問題表示，此藥有很多替代學名藥，短缺並不是非常緊急的事件，並直言「如果醫界的人出來講這種話（學名藥比原廠藥差）是不妥的，因為所有學名藥都通過相關試驗、取得食藥署的認證，確定其效果和安全性都跟原廠一樣，說用不慣是一個迷思，『此風不可長』。」

對此，吳欣岱表示，「我認為部長這樣說才是不妥的。」她舉出，原因是台灣的醫師雖然在健保制度下，和衛福部合作密切，但卻不是從屬關係，我們根據自己醫學系的教育、執業經驗、國際期刊、醫學會進修所做出的判斷，願意推薦國產學名藥是主動的選擇，而不該是被動地被規範。

吳欣岱解釋，在美國的FDA網站也可以看到，原廠藥（brand drug）和學名藥（generic drug）雖然同樣通過嚴格的機關檢核，無論是藥物成分和作用機轉都相同，但還是會有微小的差異（比方佐劑、身體的吸收效率等）；實際的臨床經驗也能夠觀察到，很多患者本來原廠藥吃得好好的，醫院換藥改成學名藥，血壓控制就不如以往穩定的情形（當然或許相反的狀況也是有的）。

此外，吳欣岱強調，特別寫這篇文章的目的並非想要打壓國產藥業，而是希望更多人能一起重視「選擇」的重要性。她指出，對於醫療制度她一向主張應該開放更多市場機制，讓患者在一定的醫療知識基礎下，和醫師共同做出對自己健康更有利的選擇，透過選擇，也可以進一步讓民眾對自己的身體更負責。

因此，吳欣岱認為，如果健保署的考量是認為原廠藥藥價不好調控，同時希望給本土學名藥更多支持的話，應該要做的是開放自費或部分自費的空間，才不會讓需要的患者沒有選擇。