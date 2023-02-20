吳欣岱痛批夏立言「政治掮客」　曝有民眾怒問：難道無法可管？

▲台灣基進黨台北黨部主委吳欣岱。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨副主席夏立言2022大選前出訪中國大陸，近期又再度率團出訪，引發討論。對此，台灣基進黨台北黨部主委吳欣岱20日在臉書痛批夏立言就是一個政治掮客，並指出近日台灣基進在機場表達台灣人民的憤怒，陸續接到非常多支持者的回饋，幾乎所有人第一個反應就是「難道我們無法可管嗎？」

「夏立言就是一個政治掮客」，吳欣岱批評，短短的五個月前夏立言去訪中已經引起台灣人民的憤怒，選完馬上又去領賞，「我們去年去機場的布條都丟了！誰料到全台最大在野黨的副主席會一舔再舔？」她解釋「為什麼叫政治掮客？」，因為掮客最會的就是兩面手法，說一套但是在外面的表現又是另外一套，她痛批，就是不管台灣人死活，以第三方自居來協調獲得自身利益，她強調，國民黨口口聲聲對台灣人民說「訪中不具任何政治目的」，結果不僅跟一堆中國政治人物會面，會面完在媒體上除了看到中國不斷重申「九二共識」和「反對台獨」之外，國民黨談了什麼、立場為何完全沒有說明。

此外，吳欣岱提到，除了國民黨的賣台行徑很荒謬之外，台灣破綻百出的國家安全相關法令，也讓人擔憂。她指出，台灣基進近日在機場表達台灣人民的憤怒，陸續也接到非常多支持者的回饋，幾乎所有人第一個反應就是「難道我們無法可管嗎？」

吳欣岱分析，目前刑法有外患罪，但構成要件包含「行為人的主觀故意」，這點給了自我詮釋的空間，再來「行為人的客觀行為」在國民黨迴避媒體不坦白交代會談內容下，舉證相當困難，最後是要證明「行為人與敵對外國政體／組織存有聯繫／勾結」，國民黨避會談內容和行程，就是對外患罪有所防範；再來是反滲透法，由於其效力只針對選舉期間的外國勢力滲透，無法處理非選舉期間的夏立言訪中。

吳欣岱表示，政黨是靠著人民的支持得以存在，有通敵疑慮的政黨理應向人民清楚交代，「境外勢力代理人法」就是能填補此類政治掮客破口的一大良方。她強調，儘速通過這個法案，才能讓如今還存在在台灣政壇上的中共代理人政黨公開揭露他們涉入的境外勢力必要資訊，讓社會大眾明白他們對主權和國家安全可能造成的傷害。