藍營質疑「落跑王」　賴清德：符合「2分之1條款」規定

▲賴清德今天回應「落跑王」的指控。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中執會上周通過「誠信條款」，不建議現任縣市議員轉戰立委，然而卻引發藍營質疑，將代表民進黨角逐2024總統的黨主席賴清德昔日也曾沒做滿任期是「落跑王」。據轉述，賴清德15日下午在中常會說，民進黨過去有「2分之1」條款，規定原職務任期未過半不能轉換跑道，而他過去每一次職務轉換，其實都符合民進黨的規定。

賴清德今天下午在中常會宣布，上午已經登記黨內的總統初選，根據民進黨的規定，如果在禮拜五以前有另外同志登記的話，那他必須要依規定來進行請假，到時候再請常會選出代理主席主持初選的工作。

另據轉述，賴清德會中特別談及，民進黨通過「誠信條款」之後，社會有肯定的，當然也有批評的，但其實這個精神是：九合一選舉之後，他巡迴各縣市去進行黨務座談，有很多基層的黨內同志，或者是基層的民眾，對於誠信、當選之後馬上就轉換跑道有很多意見。

賴清德會中直言，固然，批評的對象是在野黨，當然也適用民進黨，在這種狀況之下，他又考量到，過去民進黨有2分之1條款，就是原職務任期沒有超過2分之1，不能夠轉戰下一個職務，他也很清楚，現在是不宜去訂2分之1條款，也來不及，所以就改用建議的方式，提供給協調小組來做參考，做這樣的補充。

賴清德特別說明，「誠信條款」通過之後，也有一些人不瞭解，因為自己每一個職務的轉換，其實都符合民進黨的規定，原任期一定是超過2分之1，不違背民進黨的規定，自己才轉戰下一個職務。