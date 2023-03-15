最新民調／賴清德全台僅一地支持度落後　侯友宜新北大本營也被翻盤

▲2024總統大選民調。（圖／震傳媒提供，下同）



記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選將至，根據震傳媒公布總統大選最新民調，若是三腳督局勢，副總統賴清德以39.3％領先新北市長侯友宜27.8％、前台北市長柯文哲18.2％。若以各地區劃分，賴清德僅在基宜花東澎金馬地區落後侯友宜，在北市、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏，甚至侯友宜大本營新北都取得領先。

根據民調數據顯示，若選戰呈現三腳督局勢，賴清德39.3％、侯友宜27.8％、柯文哲18.2％、14.8%未表態。若以各地區劃分，賴清德在北部、中部地區都領先1~6%不等，差距不大，在雲嘉南、高屏地區則領先18~34％，落差極大。特別的是在侯友宜大本營新北市，賴清德也以45%領先侯友宜的26.9％。

若回到藍綠「單挑」狀況，賴清德則以44.4％領先侯友宜40.2％，未表態者則由15.4％，以地區劃分，賴清德和侯友宜則較為拉鋸，侯友宜在台北市、桃竹苗、中彰投都取得些微領先，但在雲嘉南、高屏等地差距擴大，且在大本營新北市，仍以41.3%落後賴清德的49.2％。

該份民調由畢肯市場研究股份有限公司(委由戴立安協助問卷設計)。調查範圍全國22個縣市。調查對象則為年滿20歲的民眾。 調查時間自2023年3月13日至3月14日。

調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」，成功完訪1072人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

