台灣國際蘭展躍上國際媒體　日本NHK新聞報導台南蘭花魅力

▲日本NHK新聞節目「Catch！世界的視點」(キャッチ!世界の視点)，14日播出介紹現正於台南受到熱烈歡迎的「2023台灣國際蘭展」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日本NHK新聞節目「Catch！世界的視點」(キャッチ!世界の視点)，14日播出介紹現正於台南受到熱烈歡迎的「2023台灣國際蘭展」，節目提及蘭展今年的大獎花「五星上將」、台灣蘭花的地位，並介紹了台南蘭花業者，包含以育種為主的鮮明農業以及採用自動化栽種的世茂農業生技等等。

黃偉哲市長表示，台南是台灣蝴蝶蘭最重要的生產聚落，在育種或花株品質上皆享有美譽，全世界每６株蘭花就有１株來自台南，台南在全球的蘭花產業中佔有舉足輕重的位置，黃偉哲對於國際媒體的報導表示肯定及感謝，期待能讓更多國家看見台南蘭業的堅強實力。

根據NHK「Catch！世界的視點」網頁介紹，提及台灣生產全世界三分之一的蘭花，並出口到全球80多個國家，並表示台灣蘭業乃是憑藉著品種開發與種植自動化等方面的突破，而得以達到現在的世界地位。

值得一提的是，黃偉哲市長在日前赴日出席東京食品展時，特別攜帶了世茂農業生技透過奈米技術噴印出有獨特的「Tainan」字樣與粉紅愛心限定版蘭花「台南400－蘭得有心人」跨海亮相，廣受好評，也展現出台南蘭花展業的深厚實力。