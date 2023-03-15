與宏都拉斯邦交生變？　趙少康：警訊早就有了

▲ 宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）。（圖／達志影像／美聯社）

記者皮心瑀／台北報導

友邦宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）宣布，已指示外交部長雷依納（Eduardo Reina）處理與中國大陸建立正式關係事宜。我外交部15日表示，會持續加強對宏國政府及社會各界的說明及溝通。中廣董事長趙少康表示，警訊早就有了，只是政府都一直自己騙自己。

趙少康指出，這次如果又斷交，將是蔡英文總統任內第9個斷交的邦交國，過去從來沒有這麼多過，如果說邦交國掉了就把外交部長換掉，那官員就會很積極想要維持，可是現在自己都不在乎，丟了就怪北京、怪邦交國，在民進黨蔡政府主政之下都聽不到「責任政治」這4個字。

趙少康認為，丟了邦交國後至少要去爭取一兩個邦交國回來，但政府也沒有，當然大家都知道外交情勢很困難，只是這種情況還是要努力，像宏都拉斯很重要，總是要維持住。

趙少康也提到，民進黨政府老罵大陸，但有什麼用？人家跟你競爭，外交是個戰場，沒有金援，也有醫療、農業、公共衛生、公共建設等各方面去幫助邦交國，而且台灣後面要真有美國在撐，美國也可在中南美運用它的影響力。

針對與宏都拉斯的邦誼，外交部表示，外交部已掌握訊息，並已向宏國政府表達嚴正關切。我國已屢次清楚向宏國說明，台灣是友邦真誠可靠的合作夥伴，我國政府一向在能力範圍內，協助宏國推動國家建設發展，而中國欲與宏國發展關係的唯一目的，是要壓縮我國的國際空間，並無意真心推展有益宏國人民福祉的合作，請宏方謹慎審酌，切勿落入中國的圈套，做出損及台宏雙方多年友誼的錯誤決定。

外交部表示，宏都拉斯是我國在中美洲的重要友邦，兩國政府多年來共同推動許多福國利民的合作計畫及交流，深受宏國朝野各界的肯定，外交部會持續加強對宏國政府及社會各界的說明及溝通，同時也將持續結合理念相近國家，擴大與友邦合作，深化台灣與友邦邦誼。