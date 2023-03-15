宏都拉斯恐被挖走　他分析一目的：中國非常擅長

▲外交部邦交國國旗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

宏都拉斯有意與中國大陸建立正式關係，我外交部15日則強調會持續加強對宏國政府及社會各界的說明及溝通。民進黨台北市議員趙怡翔指出，中國大陸的目的，就是恐嚇台灣人民選出一個對他較有利的執政黨，而現在的手段，就是他們擅長的領域。

趙怡翔說。以歷史宏觀來看，中國大陸在我國大選前釋出政治、經濟與軍事壓力，這是難免的。而透過影響力操作、金錢外交收買開發中國家，動搖他們的外交抉擇，這是他們非常擅長的領域。包括密克羅尼西亞總統最近公開指出，賄賂、恐嚇及其他不法手段，這都是中國大陸外交的日常。

趙怡翔喊話，台灣人應該清楚，中國大陸斷台灣的邦交國，這不僅是對中華民國政府的攻擊，這是在藉此動搖民主選舉，並破壞第三國的民主建制，值得我們全體國人來共同譴責。

針對與宏都拉斯的邦誼，外交部表示，外交部已掌握訊息，並已向宏國政府表達嚴正關切。我國已屢次清楚向宏國說明，台灣是友邦真誠可靠的合作夥伴，我國政府一向在能力範圍內，協助宏國推動國家建設發展，而中國欲與宏國發展關係的唯一目的，是要壓縮我國的國際空間，並無意真心推展有益宏國人民福祉的合作，請宏方謹慎審酌，切勿落入中國的圈套，做出損及台宏雙方多年友誼的錯誤決定。

外交部表示，宏都拉斯是我國在中美洲的重要友邦，兩國政府多年來共同推動許多福國利民的合作計畫及交流，深受宏國朝野各界的肯定，外交部會持續加強對宏國政府及社會各界的說明及溝通，同時也將持續結合理念相近國家，擴大與友邦合作，深化台灣與友邦邦誼。