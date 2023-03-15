漲價救台電？　國民黨團批錯誤綠能政策：電價恐再漲

▲國民黨團召開「漲價救台電？是誰毀掉台電？」記者會。（圖／國民黨團提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

立法院國民黨團今（15）日召開記者會表示，台電虧損迅速擴大，經濟部長王美花喊出「台電不能倒」，似乎預告近期電價將調漲。黨團質問蔡政府在堅持2025非核家園政策後，能源配比又無法達到預期目標，台電已經實質破產，難道蔡政府只有調漲電價，才能救台電？

總召曾銘宗表示，根據台電在去年所公布的發電結構，再生能源8.6%、核電9.1%、燃煤34.8%、燃氣43.4%，未來在蔡政府2025非核家園政策下，再生能源要達到20%、核電歸零、燃煤30%、燃氣50%，無論是國內工總、商總還是美僑商會、歐僑商會，都認為不太可能達到這樣的能源配比，質疑屆時是否將缺電？

此外，國際上將在2030年減少甲烷排放30%，屆時天然氣價格將會飆漲，我國燃氣發電配比高達50%，將要如何因應？蔡英文在2016年2月29日曾說過，「電價在我們預估的10年內，不會有大幅上漲的可能」，蔡英文如此慎重向國人宣示，國民團黨問蔡英文，電價已經大幅上漲了，2018年4月1日調漲3%、2022年7月1日調漲8.4%，這算不算是「大幅上漲」？政府要不要出來說清楚、講明白？

曾銘宗也說，台灣高電價時代已經來臨！台電去年虧損2,675億元，今年估計虧損2,785億元，兩年合計虧損達5,460億元，台電要如何永續經營？台電已經實質破產，蔡政府要如何處理？又如何兼顧2300萬民眾民生用電，以及160萬家中小企業永續發展？

書記長謝衣鳯表示，王美花去年4月就提到「台灣電費實在太便宜了」，這是不是預告今年3月底電價審議委員會將調漲電價？今年3月13日，王美花在立法院經濟委員會備詢也暗示，不只是電費，連水費都有可能要漲價，主要是過去開徵的耗水費，並沒有降低工業用水量，將在2個月內檢討產業用戶水價。

謝衣鳯根據主計總處最新統計顯示，今年2月份各項消費者物價指數年率，蛋類增漲11.08%、蔬菜7.76%、肉類製品6.89%、調理食品6.04%、生鮮家畜5.81%、生鮮家禽4.10%，這代表民生必需品幾乎都漲價，現在水電即將上漲，蔡政府不是告訴國人，現在國內經濟是有史以來最好的時刻嗎？但為何是萬物齊漲？水電雙漲呢？請溫暖的陳內閣給國人一個解釋。

藍委費鴻泰表示，電價審議委員會將在近期審查電價，王美花在網路媒體接受訪問時似乎已透露出，電價將會上漲。由於台電近幾年虧損相當嚴重，若不調漲電價，政府勢必得給予補貼。

費鴻泰質疑，蔡英文總統的2025非核家園，是讓國家更好？還是毀我家園？國人所看到的，是強推光電滅農，而農地只剩光電板；新建天然氣接收站，滅藻礁、毀港埠；台南88槍擊和議長賄選案，都涉及光電利益；台汽電雲林與台南儲能案，地主坐地起價；達德能源行賄雲林縣議會2600萬元等等，這就是非核家園所帶來的後遺症，而且還會越來越嚴重。

副書記長吳怡玎表示，從去年開始，電價其實就已經開始上漲，但民進黨政府卻告訴國人，由於全球能源上漲，且舉出英國漲73%、德國8%等等，稱台灣僅漲3%，所以電價是全世界最便宜的。吳怡玎認為，台灣電價跟其他國家相比，確實漲的不多，但是發電成本是上升許多，全由台電與中油自行吸收。

吳怡玎提醒，火力發電後端的碳捕捉、碳儲存才是最可怕的成本，但王美花並沒有如實告訴國人。

