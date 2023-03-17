蔡英文「10年不漲電價」又跳票！　趙少康轟：6000元只剩繳電費

▲電價要調漲！經部：平均調幅約11％、逾九成住宅凍漲（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

經濟部今（17）日召開電價審議委員會，決議平均電價調漲11%，不過住宅用電700度以下、小商店1,500度以下、農漁及學校用電不調漲，2022年下半年用電衰退產業調幅減半。對此，媒體人趙少康痛批，總統蔡英文「10年不漲電價」的承諾跳票再跳票，未來普發6000元只剩繳電費功能。

針對4月電價確定調漲，趙少康在臉書發文表示，民進黨拒絕核電、堅持燃氣，又為了選舉壓制電價，讓台電、中油分別虧損上千億，今天召開的電價審議委員會決定，下半年電價報復性大漲，平均漲幅11%，產業大戶更要漲17%。明明是因為政府施政方向錯誤，導致台灣的電又缺又貴，卻要全民的荷包共同承擔。

趙少康感嘆，電價上漲已經很痛苦了，更嚴重的是，一定會帶動民生物價跟著再漲一波，等於變相減薪，苦日子真是過不完。因為稅收超徵，在野黨強力要求下，政府拖拖拉拉才願意還稅於民，如今，6000元還沒拿到，電價、物價就齊漲，已經吃掉了6000元。

趙少康痛批，蔡英文「10年不漲電價」的承諾跳票再跳票，王美花「缺電發雞排」的保證也跳票再跳票，這些人官照做，大停電就減免幾塊錢電費了事，中華民國長期建立的責任政治典範被破壞殆盡。

趙少康認為，蔡政府為了討好民眾，掩耳盜鈴宣傳多數家庭用戶的電價不會漲，以調漲工商大用電戶的電價為主，但是「賠錢的生意沒人做」，商人一定會把增加的成本轉嫁給消費者，或者為了確保獲利，原本計畫加的薪資或福利就打住了，最後還是小老百姓倒楣。

「錯誤的政策比貪汙更可怕！」趙少康直言，一個「非核家園」神主牌，讓台灣光電發展又黑又金，台電以及中油去年一年虧損5000億導致國庫空虛，今年還要再虧5000億，漲電價讓萬物齊漲苦了民生，國庫吸收了大部分虧損，還好意思說漲的比別國少，蔡英文還不趕快改變錯誤能源政策回頭是岸？