趙少康轟「普發6千只能繳電費」　她困惑：你每月用電超過7百度？

▲經濟部次長林全能主持電價費率會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

經濟部17日召開電價審議委員會，決議平均電價調漲11%，不過住宅用電700度以下、小商店1,500度以下、農漁及學校用電不調漲，2022年下半年用電衰退產業調幅減半。中廣董事長趙少康痛批，未來普發6000元只剩繳電費功能。對此，民進黨立委蘇巧慧17日質疑，沒想到趙少康除了強迫媳婦喝6大碗冷凍豬肝湯，每月用電還會超過700度。

經濟部17日宣布電價調漲，趙少康批評，民進黨拒絕核電、堅持燃氣，又為了選舉壓制電價，讓台電、中油分別虧損上千億，今天召開的電價審議委員會決定，下半年電價報復性大漲，平均漲幅11%，產業大戶更要漲17%，明明是因為政府施政方向錯誤，導致台灣的電又缺又貴，卻要全民的荷包共同承擔。

對此，蘇巧慧澄清，本次電價調整不會漲700度以下住宅用電（93%用戶）、不會漲1500度以下店家（84%用戶）、不會漲各級學校和農漁業用電，「沒想到趙少康先生除了會強迫媳婦一天喝六大碗冷凍豬肝湯，家裡每個月的用電還會超過700度！」

綠委洪申翰也表示，很多人都知道，國際燃料價格在過去兩年，因為烏俄戰爭而持續高漲，而且漲幅是以倍數計算，導致每個國家電力公司都巨大虧損，這很像是強颱來襲，真的很難毫無衝擊，毫髮無傷。事實上，幾乎所有國家的電價都是大大大漲，而台灣，在過去兩年，電價可以說是調幅最最最低的國家之一。

對於在野黨指控，電價如果調漲就是不負責任。洪申翰表示，自己真的無法同意。尤其在深入了解國際的能源價格情勢後，一個想要負責任的政府，在這麼強烈的外部國際能源情勢衝擊後，該做的，是應該要盡可能基於公平原則，最優先保障比較脆弱或最敏感的基層經濟群體，再讓有能力負擔的人，多承擔一點，去平衡漲幅。

洪申翰指出，如果仔細看這次的調整方案，簡單來說，因為服務業都是內需產業，消費者都在國內，會直接連動國內的民生物價與通膨，所以盡量不調或微調。而我國製造業多是出口，主要是跟國際競爭對手的能源成本比較，因為韓國等國的電價都漲得比我國多不少，所以調幅比服務業高，但也不會高於韓國或主要競爭對手。

洪申翰表示，而民生住宅的大戶、豪宅就多承擔一些，但較小的住戶也盡量不調或微調。所以超過九成的住戶不受影響。以上這些方案，如果相比馬政府時代相比，就會知道，其實細緻非常多。當時馬政府是住、商業、工業全面調漲，就算服務業電價本就比較高，而且會更大幅度影響通膨，還是等比例的調高，不去為了緩解衝擊做努力。

洪申翰坦言，被調整電價的朋友都不會是開心的，但說真的，看到傍晚審議出爐的這個方案，真的比還是國民黨時代公平也負責任很多。也希望在電價調整的同時，經濟部也該同時拿出更好的節電優惠或是補助，來幫助用戶更有效率地用電。

洪申翰指出，如果電價調高一點，但用電可以更有效率、更少，其實付出去的電費也可能還是會持平，或是減少漲幅。節電政策資源的部分，會來全力要求跟追蹤。