假觀光出境躲兵役！賴皮男與媽住大陸　遭判刑仍喊：不想回台灣

▲杜男為了躲兵役，跑到中國大陸一住就不想回來，在不斷催告後仍不見蹤影，遭到法院判刑。（示意圖／資料照）



記者蔡怡萍／高雄報導

一名屆齡役期的杜姓男子，以觀光名義前往中國大陸，但到了入伍前夕都遲遲不歸國，經過了申請延期、催告期滿，仍不見杜男人影，遭到高雄市府函送偵辦，杜男父親則代兒子轉達他已在大陸與母親同住「不想回台灣」，檢察官則依妨害兵役案件將杜男起訴，法院審後判刑有期徒刑3月，可易科罰金9萬元。

判決指出，戶籍地在高雄的杜姓男子已屆役齡，但他故意在2020年4月26日以觀光名義申請出境，經核准觀光出境4個月後，本應在同年8月26日返回接受徵兵，而杜男不但拒絕回國，在超過期限後以疫情嚴重為由申請延期，經區公所同意延長至2021年4月26日。

但到了期限這天，杜男還是無動於衷，區公所再於同年月5月11日發函催告返國當兵，依然不見他的蹤影；區公所於2022年1月13日公告徵兵檢查通知書，然而杜男當天還是沒出現，且至今都沒回到台灣，一再的寬限與催告都無效後，高雄市政府只好函送地檢署偵辦。

偵查時杜男也未出現，檢察官只好打電話向杜男父親詢問，杜父則淡定表示，兒子是因為先前入營不適應軍中生活，現在已在大陸與母親同住，並不想回台灣，後續若要移送法辦，該怎麼處理就怎麼處理。

檢察官認為杜男明知自己身為役齡男子，卻以觀光名義申請核准出境後，滯留國外不歸，且經催告後仍未返國，致未能接受徵兵處理，主觀上避免徵兵之意圖甚明，向法院申請簡易判決。

高雄地院認為，杜男明知服兵役係身為國民暨役齡男子應盡義務，卻滯留國外不歸並多次對行政單位催告置之不理，妨害國家兵役管理與破壞公平性，依妨害役男徵兵處理罪，處有期徒刑3月，可易科罰金，仍可上訴。