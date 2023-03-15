快訊／全台最大「無印良品」年底開幕！700坪店鋪藏身高雄百貨

▲無印良品宣布將於高雄大立百貨開設700坪旗艦店。（圖／品牌提供）

記者許宥孺／高雄報導

繼唐吉訶德宣布進軍高雄大立百貨開設旗艦店後，高雄市經發局今(15日)再公布好消息，日本大型連鎖生活家用品牌MUJI無印良品也要進駐大立百貨，開設700坪全台最大旗艦店，預計將於今年11月正式開幕。

MUJI無印良品與大統集團昨(14日)一同拜會高雄市副市長羅達生，當面說明這項投資合作案，預定進駐大立百貨B館1、2樓，於今年11月正式開幕。MUJI無印良品說明，旗艦店將運用高雄獨特的海洋與漁業元素，使用船廢零件與港口常見的素材來打造富有海洋風情的特色門市，也希望讓高雄在地居民與遊客能夠重新感受屬於高雄地區的豐盛美好。

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▲羅達生副市長感謝台灣無印良品岩崎雄史副總經理看好高雄、投資高雄。（圖／記者許宥孺翻攝）

羅達生感謝大統集團和市府並肩努力，吸引指標性的商業服務進駐商圈，特別是近年積極鎖定招募日系一線指標性知名品牌，帶動以中央公園為中心的商圈能夠更加活絡發展，進而提升高雄整體商業服務業的經濟繁榮。

代表MUJI無印良品前來拜會的副總經理岩崎雄史表示，來台四年深深感受到高雄現在的執政團隊所帶來的城市進步，而MUJI無印良品持續深耕台灣，期許能像高雄一樣不斷持續更新的創造與追求進步，門市能帶給周邊居民更便利購買生活日常用品及服飾的空間，同時透過良品市場即可在門市輕鬆買到高雄在地農特產品，享用安心美味的飲食，成為一間貼近顧客生活的店舖。

▲▼大統集團偕同台灣無印良品拜會高雄市政府，宣佈進駐合作案的好消息。（圖／記者許宥孺翻攝）

MUJI無印良品團隊進一步表示，這次進駐大立百貨特別提出和市府局處合作方案，包括經發局將盤點商圈市場，共同打造新型態場域，農業局與型農大聯盟團隊也將與MUJI無印良品一起構思，透過對農產品及生活細密的觀察統整，提出多元創意的生活提案，也期望未來能夠更進一步推動將高雄生鮮產品直送日本無印良品店舖銷售。

對於MUJI無印良品將進駐開設旗艦店，大統集團則說明指出，大立百貨努力成為高雄最潮日本品牌的核心重鎮，未來規劃在鄰近的中央公園辦理特色活動，擴散帶動鄰近商圈活絡發展。MUJI無印良品旗艦店將會在百貨一樓門面融入高雄特色文化及海洋意象，「期待這次的合作帶給市民看到不一樣的MUJI無印良品及令人耳目一新的大立百貨。」

經發局長廖泰翔表示，市府持續爭取並投入預算，透過造街與設立商圈創生基地等來活絡中央公園商圈。期待MUJI無印良品進駐後，大立百貨成為品牌潮流代表中心。