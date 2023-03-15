選策會傅崐萁、李全教入列　深藍赴國民黨抗議：朱立倫立刻下台

▲藍天行動聯盟赴國民黨中央外頭舉牌抗議。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨中常會今（15）日預計通過設立「中央選戰策略會報」（簡稱：選策會），由秘書長黃健庭擔綱召集人，成員傳出包括曾涉台南市議員及議長選舉雙重賄選案的李全教、曾涉炒股案的傅崐萁等。在中常會召開之前，深藍團體「藍天行動聯盟」前往中央黨部大門口抗議，針對立委提名，他們直言「不相信朱主席會大公無私的提出最佳人選」，並要朱立倫立刻下台。

「藍天行動聯盟」今天下午由召集人武之璋率隊前往國民黨中央黨部抗議，他們表示「對2024的大選看不到一點希望」，籲請朱立倫立刻辭去主席職務，稱其無論德望、能力皆不足以領導國民黨打一場艱難的選戰；也稱即使朱宣布不參選下屆總統大選，但是僅僅立法委員提名及不分區立委提名，他們也都不相信朱會大公無私的提出最佳人選，並稱朱的提名會嚴重影響藍營投票率及立委席次。

其新聞稿全文如下：

一、請朱主席立刻辭去主席職務，主席職務根據國民黨傳統由中央評議委員遴選主席團主席兼任，採集體領導制。因為朱主席無論德望、能力皆不足以領導國民黨打一場艱難的選戰。即使朱主席宣布不參選下屆總統大選，但是僅僅立法委員提名及不分區立委提名，我們都不相信朱主席會大公無私的提出最佳人選。立法委員提名會嚴重影響藍營投票率及立委席次。

二、代表國民黨參選之總統候選人必須通過黨內初選，黨內初選採二輪投票制，候選人得票不超過50%時應進行二輪投票。直到有人得票過半數才取得候選人資格，代表國民黨參加2024 總統大選。

三、由黨中央規定，候選人必須宣示自己是中國人、承認九二共識、堅決反對台灣獨立。否則沒有資格代表國民黨參選

四、民進黨透過中小學生的教科書進行去中國化，導致台灣有76% 以上的人不承認自己是中國人，中國文學亦在台灣社會消亡中。目前藍營集中所有選票（不到6百萬票）也不足以當選。目前情勢，國民黨只有在國家論述 方面正面迎敵，找回國民黨的理念，拆穿民進黨的謊言，設法使150萬以上的選民由綠轉藍，否則國民黨斷無重新執政的可能性。

五、目前兩岸情勢日趨緊張，民進黨如果繼續勾接美抗中，勢必將台灣帶向毀滅，國民黨是最大在野黨，國民黨高層必須痛改前非，洗心革面，找回國民黨的核心信仰，透過三民主義追求中國的富強、統一。非深入敵營拆穿民進黨的謊言，不足以重新贏回政權。

六、國民黨高層長期被沒有理念的政客把持，這些政客沒有思想、沒有靈魂，只知權謀、算計、分贓，我們呼籲基層黨員對這一些現象不再坐視，不再忍讓。我們嚴肅的警告朱立倫們，如果再不重視我們基層黨員的聲音，我們不惜流血抗爭。因為我們不能眼睜睜看著百年大黨亡於私心政客之手。