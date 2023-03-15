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力促Tour de Taiwan南投站上路　亞洲自由車總會也讚女超人縣長

▲2023國際自由車環台公路大賽南投站今登場，縣長許淑華（中）領騎出發。（圖／南投縣政府提供）

▲2023國際自由車環台公路大賽南投站今登場，縣長許淑華（中）領騎出發。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

「Tour de Taiwan」國際自由車環台公路大賽睽違四年，再度納入南投站，今天上午由縣長許淑華、體育署副署長林哲宏及中華民國自由車協會秘書長李開志等人領騎及鳴笛後，來自31國、24隊共197位菁英選手，正式出發挑戰五站經典賽中最長（169.43公里），繞經全縣8鄉鎮市的南投站賽事。

亞洲自由車總會榮譽副會長Dato Amarjit Singh Gill及李開志在開幕致辭時，都肯定許淑華縣府團隊在上任短短不到2個月時間，敲定及籌辦國際自由車環台公路大賽的重大工程，行政效率令人敬佩，也讓本次大賽實際成為亞洲最大、最棒的國際自由車賽事；Dato Amarjit Singh Gill還提及許淑華以「Wonder Woman（神力女超人）」美稱聞名，表達對縣府的敬意；現場由平和國小太鼓隊帶來暖場表演，起點兩旁道路更是擠滿熱情的大小朋友圍觀加油。

▲2023國際自由車環台公路大賽南投站今登場，縣長許淑華領騎出發。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，Tour de Taiwan是台灣唯一國際公路賽，決戰經典五站能再度到南投舉辦是最大榮幸，尤其是中華隊選手盧紹軒出身南投，他當年首度拿到全國亞軍時，時任南投市長的許淑華還特別頒獎鼓勵，期望中華隊這次能在南投縣有最好成績，將藍衫、黃衫都留下來，也期待透過國際媒體直播與宣傳，讓世界看到南投的美。

▲2023國際自由車環台公路大賽南投站今登場，縣長許淑華領騎出發。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，本次大賽於國際自由車總會（UCI）登錄為2.1級頂尖賽事，也是在疫情過後再次回歸舉辦亞洲巡迴賽的春季賽事，賽期自3月12日至16日；除了總成績冠軍（黃衫）、登山王（圓點衫）、衝刺王（綠衫）、亞洲總成績冠軍（藍衫），也保留自去年增設的「敢鬥賞（白衫）」來獎勵單站最具挑戰勇氣表現的選手。

▲2023國際自由車環台公路大賽南投站今登場，縣長許淑華領騎出發。（圖／南投縣政府提供）

而中華「五虎將」則由第14次出賽環台賽的馮俊凱、今年旅外加盟一級職業車隊的杜志濠、全錦賽金牌的衝刺好手劉恩杰、團隊戰術經驗豐富的盧紹軒，以及首次入選中華隊的新生代好手張誌盛組隊出賽，將以前輩帶新人的方式傳承中華隊拚戰精神，全力為台灣奮戰。

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