　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南投與6縣市合作1年處理8萬噸垃圾　喊話蔡培慧協調高雄市

▲南投全縣垃圾堆置超過22萬噸，圖為去年南投市清潔隊垃圾暫置場發生火災。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲南投全縣垃圾堆置超過22萬噸，圖為去年南投市清潔隊垃圾暫置場發生火災。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投全縣垃圾堆置問題長年難解，目前累計超過22萬公噸，南投縣政府表示，目前已初步獲得6個縣市同意，以互惠方式協助協助處理垃圾，大幅擴展與外縣市之互助合作機制，預期應可達一年8萬公噸的外運處理目標。

甫當選南投第二選區立委的蔡培慧先前也向媒體透露，將積極協助南投縣垃圾處理，縣政府對此表示非常感謝，並經盤點指出目前尚有能力可協助垃圾處理的縣市為高雄市，希望蔡培慧能與高雄市政府溝通，重啟投、高的垃圾處理互惠合作，並請環保署支持設置垃圾處理設施，攜手解決垃圾問題；蔡培慧則正面回應，將敦促環保署協調6都提供協助。

▲草屯鎮垃圾轉運站2020年11月因沼氣自燃發生大火，蔡培慧前往協助救災。（圖／南投縣長參選人蔡培慧競選總部提供）

▲草屯鎮垃圾轉運站2020年11月因沼氣自燃發生大火，時任政院中辦執行長的蔡培慧前往協助救災。（圖／資料照片）

縣府表示，縣長許淑華上任後積極與可協助處理垃圾之縣市洽談合作事宜，並透過行政院環境保護署之協調，希望大幅提升可外運處理之垃圾量，舒緩南投縣垃圾堆置之困境。

縣府也進一步積極尋求與民間合法廢棄物處理業者合作，建構具有自主處理能力之垃圾處理設施，透過公私協力方式逐步減少縣內垃圾堆置量。

ET快訊
寫錯多年！「總匯」三明治正確名稱曝　網驚呼：長知識
快訊／經典賽首戰　荷蘭4:2擊敗古巴
古巴大叔超熱血！　高舉台灣國旗「一起晉級打決賽」
林森北喝到茫！26歲無業賓士男「飆載女友上班」　撞殺男騎士
7-11頭獎「396萬瑪莎拉蒂」出爐！　獎落2縣市快查
獨／北市刑警見酒店妹暈船　LINE告白被打臉還遭記過拔牌
快訊／荒山亮抵警局　發布正式聲明
小薰罕見硬起來發聲！　親揭「和鄭人碩交往現況」
快訊／愛子遭酒駕撞死　80歲老母哭到無法簽死亡證明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台塑攜手中興大學辦理環境保育　與各界企業志工守護海洋

南投與6縣市合作1年處理8萬噸垃圾　喊話蔡培慧協調高雄市

台日慢食友好交流　饒慶鈴造訪奧田政行主廚

男氣喘發作閃遠光燈求救　南警機智解讀化解危機

3男歡唱整夜因違規停車　遭警盤檢起獲毒品

林務局關山工作站攜手武陵國小　共同營造布農「森活圈」

慶祝婦女節里港警送檸檬磅蛋糕、蝴蝶餅　枋寮警送玫瑰花

台中警歡度38婦女節「量身定做」　不忘宣導軍醫網購投資詐騙

南投林管處推「森展．台」線上展廳　在家體驗南投生態之美　

【廣編】2023東京國際食品展　雲彰嘉花東攜手行銷國際

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

台塑攜手中興大學辦理環境保育　與各界企業志工守護海洋

南投與6縣市合作1年處理8萬噸垃圾　喊話蔡培慧協調高雄市

台日慢食友好交流　饒慶鈴造訪奧田政行主廚

男氣喘發作閃遠光燈求救　南警機智解讀化解危機

3男歡唱整夜因違規停車　遭警盤檢起獲毒品

林務局關山工作站攜手武陵國小　共同營造布農「森活圈」

慶祝婦女節里港警送檸檬磅蛋糕、蝴蝶餅　枋寮警送玫瑰花

台中警歡度38婦女節「量身定做」　不忘宣導軍醫網購投資詐騙

南投林管處推「森展．台」線上展廳　在家體驗南投生態之美　

【廣編】2023東京國際食品展　雲彰嘉花東攜手行銷國際

失聯移工逃逸「車子沒剎車往前滑」撞傷騎士　勇警肉身拉車

威廉哈利有望和解？2兄弟就快在「這場合」碰面　時間點曝光

中華隊首戰太重要！　贏球晉級8強機會大

少女哭訴被性侵！母爆：她目睹我被大伯公壓記憶混淆　判決出爐

拼谷底翻身！王婉諭曝時力2024佈局　「最強戰將」有再戰可能性

藍寶堅尼「新大牛LB744」技術曝光　最強V12引擎+3馬達綜效1015匹

VERA現身「點8號」吃美食！　團員認是易胖體質...積極甩肉10公斤

老婆私奔跑了！綠帽夫「勾引小王老婆」報復　結局竟是換妻墜愛河

荷蘭7安打4比2贏古巴　奪本屆經典賽第一勝

台塑攜手中興大學辦理環境保育　與各界企業志工守護海洋

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

地方熱門新聞

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

碧潭老街整條攤商消失！在地人：水很深

義大利球員拒吃「這2種醬」　想吃白飯

游泳池推「5顆蛋」免費泡湯！

公園內公廁發生憾事　桃園這里3/10辦送煞

嘉義番路彈藥庫聯絡道路拓寬完工

嘉市自行車道秘境　黃花風鈴木、九重葛迎賓

總幹事林麗美　帶領漁會推廣貢寮鮑

台南歸仁區堆高機翻覆農地

嘉義市八掌溪金色隧道黃花地毯　民眾搶拍

台南市公布第20批酒駕累犯名單

無人機資安受關注　專家籲政府資安防護須兼顧產業發展

他臉書PO「藍色的憂鬰」　籲藍軍2024挺朱參選

屏安箱午青午仔魚699元特惠

更多熱門

相關新聞

高雄阿北訪友迷路　內埔警溫情送暖知會家人

高雄阿北訪友迷路　內埔警溫情送暖知會家人

高雄市77歲吳姓阿北，喜歡騎機車外出找朋友，因不熟悉路況，在屏東縣內埔鄉迷路，被民眾發現報警，警方帶他先回派出所，供應熱食後，確認他身分，連絡女兒前來帶回，家屬對警方熱心服務相當感激。

林明溱敗選　國民黨南投啟示錄

林明溱敗選　國民黨南投啟示錄

勝選後首場黨務會議　賴清德：感謝南投給機會

勝選後首場黨務會議　賴清德：感謝南投給機會

蔡培慧逆轉勝影響賴清德與朱立倫的總統之路

蔡培慧逆轉勝影響賴清德與朱立倫的總統之路

林明溱之敗是顏寬恆再版

林明溱之敗是顏寬恆再版

關鍵字：

南投縣垃圾堆置外縣市去化蔡培慧許淑華高雄市6都

讀者迴響

熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

女友為蒐證「忍淚讓韓邪教主性侵97分鐘」！

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

館長吃播自家便當　網驚：這樣220超佛

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

荒山亮「哥哥疼一下」爆性侵被討100萬！受害女出面了

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

陳零九被爆曖昧情害分手！3女星異口同聲批「狐狸精」

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

「物慾超低」星座女Top 3

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

爸媽不讓買900元鞋！28歲女「下跪磕頭」

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面