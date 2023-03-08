南投與6縣市合作1年處理8萬噸垃圾　喊話蔡培慧協調高雄市

▲南投全縣垃圾堆置超過22萬噸，圖為去年南投市清潔隊垃圾暫置場發生火災。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投全縣垃圾堆置問題長年難解，目前累計超過22萬公噸，南投縣政府表示，目前已初步獲得6個縣市同意，以互惠方式協助協助處理垃圾，大幅擴展與外縣市之互助合作機制，預期應可達一年8萬公噸的外運處理目標。

甫當選南投第二選區立委的蔡培慧先前也向媒體透露，將積極協助南投縣垃圾處理，縣政府對此表示非常感謝，並經盤點指出目前尚有能力可協助垃圾處理的縣市為高雄市，希望蔡培慧能與高雄市政府溝通，重啟投、高的垃圾處理互惠合作，並請環保署支持設置垃圾處理設施，攜手解決垃圾問題；蔡培慧則正面回應，將敦促環保署協調6都提供協助。

▲草屯鎮垃圾轉運站2020年11月因沼氣自燃發生大火，時任政院中辦執行長的蔡培慧前往協助救災。（圖／資料照片）

縣府表示，縣長許淑華上任後積極與可協助處理垃圾之縣市洽談合作事宜，並透過行政院環境保護署之協調，希望大幅提升可外運處理之垃圾量，舒緩南投縣垃圾堆置之困境。

縣府也進一步積極尋求與民間合法廢棄物處理業者合作，建構具有自主處理能力之垃圾處理設施，透過公私協力方式逐步減少縣內垃圾堆置量。