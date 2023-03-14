三本論文不怕查！許淑華擁2碩1博　曝出征松信區不敢小看「這人」

▲許淑華接受黃暐瀚所主持《暐瀚撞新聞》訪問。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨台北市議員許淑華日前表態參選2024松山、信義區立委選舉，她13日接受媒體人黃暐瀚主持的廣播節目《暐瀚撞新聞》中表示，她擁有2個碩士、1個博士學位，共三本論文不怕外界審查，她也透露面對選舉，自己不敢小看國民黨立委，不敢小看費鴻泰的陸軍實力。

針對立委選舉，主持人黃暐瀚先談到民進黨祭出的「誠信條款」，有兩個但書，艱困選區或無本黨現任立委之選區除外，而台北市松信區目前的立委是國民黨的費鴻泰，所以許淑華雖是「現任議員」挑戰立委，但不在黨中央「勸退範圍」之內。此外，許淑華學歷著實驚人，她是國立臺北藝術大學文化資產與藝術創新博士、國立臺北教育大學文化創意產業經營學系碩士及世新大學傳播研究所碩士，一個博士，兩個碩士，等於她有「三本論文」等著要被「快刀」，但她表示自己不怕挑戰，在節目中針對論文內容也能侃侃而談。

針對將來若初選順利通過，面對國民黨對手希望遇到費鴻泰還是日前也表態投入初選的台北市議員徐巧芯，許淑華認為，她支持「世代交替」，但不敢小看費鴻泰的陸軍實力，如果國民黨初選納入黨員投票，她覺得費鴻泰很可能會最後勝出。但她也自信喊話，不管對手是費鴻泰還是徐巧芯，同為新潮流的她，都有信心能贏得2024的立委選戰。