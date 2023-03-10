林楚茵挺「誠信條款」有良知　徐巧芯曝1事諷：姊妹互撕真精彩

▲徐巧芯。（圖／記者劉昌松攝）

實習記者李密／台北報導

民進黨主席賴清德日前拍板「誠信條款」，不建議現任議員參與本次立委選舉，引發議論，民進黨立委林楚茵則表態力挺「民進黨有良知」。對此，國民黨台北市議員徐巧芯10日表示，民進黨台北市議員許淑華就是在賴清德宣布大局條款當天表態「要選立委」的人，林楚茵這種傷人50、打自己100的奇葩發言根本雙標，還狠酸兩人曾一起合拍抖音，如今「姊妹互撕」真精彩。

▲林楚茵、許淑華。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）



對於賴清德在中執會上提出「誠信條款」，不建議現任議員參與本次立委選舉，但艱困選區或無民進黨現任立委之選區除外，遭外界熱議。林楚茵出聲力挺表示，「民進黨有良知」，轉批國民黨鼓勵自己人當薪水小偷。

對此，徐巧芯10日表示，民進黨內鬥、姐妹互撕真精彩，林楚茵為了護航賴清德提出的反民主「大局條款」、「現任條款」，竟然說出這種傷人50、打自己100的奇葩發言。

她點出，首當其衝就是先倒打跟自己一起多次錄製抖音的許淑華一把，因為她就是在賴清德宣布大局條款的當天，就舉手高喊「我要選立委」的那個人。

徐巧芯嘲諷，「之前那麼好，現在突然罵人家沒良知，這個互鬥也太精彩了吧。」她質疑，難道帶職參選這件事情，對林楚茵來說是綠營專屬的權利？

她細數賴清德的「落跑」經歷，「賴清德可以國大一任沒當完就去選立委、立委當一半選市長、市長當一半做院長，還可以挑戰現任總統蔡英文」，直批2022民進黨立委可以帶職選縣市長，2024民進黨議員明明磨刀霍霍要選立委的一拖拉庫人⋯⋯甚至南部縣市的議員完全不甩賴清德的『建議』，仍然要投入初選。



徐巧芯質疑，這叫做民進黨的「良知」？就像是林楚茵罵愛奇藝看愛奇藝、罵抖音卻玩抖音一樣，這句話從林楚茵嘴裡說出來，不過是再一次的自我打臉與雙重標準，沒想到他們自己竟然渾然不知。

