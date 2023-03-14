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借循環杯送咖啡！明起到月底　小七＋摩斯漢堡「提供7千杯」

▲▼環保署與小七及摩斯漢堡合作，推出借循環杯送咖啡活動，總計提供7千杯。（圖／記者許敏溶攝）

▲環保署與小七及摩斯漢堡合作，推出借循環杯送咖啡活動，總計提供7千杯。（圖／環保署提供）

記者許敏溶／台北報導

為響應315國際消費者權益日，環保署今（14日）宣布與業者合作，推出循環杯借用體驗享免費優惠活動，明（15日）起到3月底為止，民眾到7-ELEVEN或摩斯漢堡體驗借用循環杯，借、還成功後就能獲得「CITY CAFE中杯熱拿鐵」或者「中杯摩斯咖啡」1杯，總共7千杯，送完為止。

為順應環保永續的國際趨勢，環保署致力推動減塑政策，從去年4月起公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，要求連鎖超商、飲料店、速食業及超市，需提供自備飲料杯5元價差優惠。

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根據環保署統計，從去年7月1日實施開始至今年為止，民眾自備飲料杯比率由過去6%提升達16%，成長2.6倍，效果顯著，而112年開始，連鎖超商及連鎖速食店業者需要有一定比率的門市需提供循環杯借用服務，並逐年提高門市的比率，減少一次用飲料杯的垃圾產生。

由於明天就是國際消費者權益日，環保署今天宣布，推出循環杯借用體驗享免費優惠活動，從明天起到3月31日止，民眾只要到7-ELEVEN完成使用OPEN iECO循環杯服務，或摩斯漢堡使用MOS Order APP會員專區借用循環杯，借、還完成後就能獲得7-ELEVEN CITY CAFE中杯熱拿鐵（限量4千杯，每位會員限回饋1杯）或者中杯摩斯咖啡（冰／熱不限，限量3千杯，每位會員限回饋1杯），數量有限送完為止。贈送的咖啡券將以電子券方式透過兩家業者的APP系統於活動截止後發送。

▲▼環保署與小七及摩斯漢堡合作，推出借循環杯送咖啡活動，總計提供7千杯。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼環保署與小七及摩斯漢堡合作，推出借循環杯送咖啡活動，總計提供7千杯。（圖／環保署提供）

▲▼環保署與小七及摩斯漢堡合作，推出借循環杯送咖啡活動，總計提供7千杯。（圖／記者許敏溶攝）

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