南投2月至3月初飆186件公墓草地火警　許淑華促加強防範

▲清明節將屆，雜草火警頻傳，南投縣長許淑華敦促消防局相關單位加強防範。（圖／南投縣消防局提供）

記者高堂堯／南投報導

清明掃墓節將屆，南投縣內山林、雜草和墓地火警激增，造成極大的空汙等社會成本，也危及掃墓民眾安全，縣長許淑華指示縣府消防等局處，加強協調各鄉鎮市公所墓地除草作業落實移除，避免因焚燒金紙波及墓地乾燥草桿、擴大延燒引發火警，同時引進無人機等加入墓地防火巡邏，強化預防及火災撲救作為。

縣府消防局指出，近來由於不少民眾提前掃墓，致南投市、草屯、埔里、仁愛、竹山、信義、水里、國姓等鄉鎮市雜草火警頻傳：2月起至3月5日已發生186件公墓草地火警，使縣內消防人員為滅火疲於奔命。

許淑華13日在縣務會議指出，縣府在2月間就依據《清明期間消防安全整備指導計畫》，協調各鄉鎮市公所及南投林區管理處，配合派員至所轄各墓地加強巡視，並對易生山林田野火災的墓地預先清除周邊雜草；不過多數墓地除草後未落實移除草桿，導致一旦發生火警反快速延燒。

許淑華要求消防局加強協調各鄉鎮市公所，落實移除砍下的草桿，並在墓地設置大型垃圾桶，以配合回收垃圾及水袋等作為；消防局也表示除將持續加強宣導，提醒眾掃墓時務必注意用火，焚燒金紙、香燭一定要撲滅餘燼再離開，避免餘火蔓延雜草枯木減少火災發生。

縣府消防局也建議環保局引進無人機，加強墓地人為露天焚燒巡邏成效；另為落實科技防救災，已於竹山分隊消防主力車前試辦裝設攝影機，在出動救災時能將現場及空拍機畫面同步傳輸本局救災救護指揮中心，提供指揮、派遣依據，並擬擴大普及於各分隊消防主力車前裝設攝影機。