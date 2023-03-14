　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南投2月至3月初飆186件公墓草地火警　許淑華促加強防範

▲清明節將屆，雜草火警頻傳，南投縣長許淑華敦促消防局相關單位加強防範。（圖／南投縣消防局提供）

▲清明節將屆，雜草火警頻傳，南投縣長許淑華敦促消防局相關單位加強防範。（圖／南投縣消防局提供）

記者高堂堯／南投報導

清明掃墓節將屆，南投縣內山林、雜草和墓地火警激增，造成極大的空汙等社會成本，也危及掃墓民眾安全，縣長許淑華指示縣府消防等局處，加強協調各鄉鎮市公所墓地除草作業落實移除，避免因焚燒金紙波及墓地乾燥草桿、擴大延燒引發火警，同時引進無人機等加入墓地防火巡邏，強化預防及火災撲救作為。

縣府消防局指出，近來由於不少民眾提前掃墓，致南投市、草屯、埔里、仁愛、竹山、信義、水里、國姓等鄉鎮市雜草火警頻傳：2月起至3月5日已發生186件公墓草地火警，使縣內消防人員為滅火疲於奔命。

許淑華13日在縣務會議指出，縣府在2月間就依據《清明期間消防安全整備指導計畫》，協調各鄉鎮市公所及南投林區管理處，配合派員至所轄各墓地加強巡視，並對易生山林田野火災的墓地預先清除周邊雜草；不過多數墓地除草後未落實移除草桿，導致一旦發生火警反快速延燒。

許淑華要求消防局加強協調各鄉鎮市公所，落實移除砍下的草桿，並在墓地設置大型垃圾桶，以配合回收垃圾及水袋等作為；消防局也表示除將持續加強宣導，提醒眾掃墓時務必注意用火，焚燒金紙、香燭一定要撲滅餘燼再離開，避免餘火蔓延雜草枯木減少火災發生。

縣府消防局也建議環保局引進無人機，加強墓地人為露天焚燒巡邏成效；另為落實科技防救災，已於竹山分隊消防主力車前試辦裝設攝影機，在出動救災時能將現場及空拍機畫面同步傳輸本局救災救護指揮中心，提供指揮、派遣依據，並擬擴大普及於各分隊消防主力車前裝設攝影機。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
講話太大聲　彰化男被砍頸噴血慘死
開車去賞櫻墜谷！ 夫妻雙亡
風電詭異男屍　解剖初判結果出爐
林襄進軍日本！　辣穿「黑色內衣」好身材全看光
00878被外資大砍5.6萬張！　創上市以來最高紀錄
老婦撿到900元不還！陸女學生下跪淒厲哭求　畫面曝光
快訊／夫妻開車墜谷！　2人雙亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

人才培訓獲勞動部TTQS五面金牌　打造台南人才培育金招牌

南投2月至3月初飆186件公墓草地火警　許淑華促加強防範

國際自由車環台公路賽南投站明登場　縣府公告交管時間範圍

台東縣刑大掃黑行動不間斷　檢肅黑幫涉嫌毒品、組織犯罪等案

2023台東普悠瑪國際鐵人三項賽3／18登場　請民眾配合交管

2023東京國際食品展落幕　「台東館」吸引逾600家買主詢問

AI浪潮來了！文藻外語大學推ChatGPT教師研習課程

台南市防災教育館、消防史料館　拍攝雙語導覽影片融入雙語元素

台南首場大型就業博覽會18日善化登場　4153個工作機會等您來

基隆義消總隊長曾紀嚴接任　謝國樑：強化整體消防戰力

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

韓國猛敲22分海放大陸　轟2滿貫砲「5局就收工」

妻找不到髮圈房內四處繞！　聽尪提醒「在手上」尷尬微笑

甄子丹「不甩抵制聲」現身奧斯卡　范冰冰深V.蕾哈娜帶球比辣

民宿滿地菸蒂酒瓶！老闆氣炸　求償2萬2被留1星負評+恐嚇

爸帥氣教學如何丟漁網　下秒噗通落水全場笑翻

人才培訓獲勞動部TTQS五面金牌　打造台南人才培育金招牌

南投2月至3月初飆186件公墓草地火警　許淑華促加強防範

國際自由車環台公路賽南投站明登場　縣府公告交管時間範圍

台東縣刑大掃黑行動不間斷　檢肅黑幫涉嫌毒品、組織犯罪等案

2023台東普悠瑪國際鐵人三項賽3／18登場　請民眾配合交管

2023東京國際食品展落幕　「台東館」吸引逾600家買主詢問

AI浪潮來了！文藻外語大學推ChatGPT教師研習課程

台南市防災教育館、消防史料館　拍攝雙語導覽影片融入雙語元素

台南首場大型就業博覽會18日善化登場　4153個工作機會等您來

基隆義消總隊長曾紀嚴接任　謝國樑：強化整體消防戰力

快訊／台中「車王電子」驚傳火警　1人遭燒傷緊急送醫

民眾黨團籲政府公平調配水資源　張其祿：別讓農民用水權被犧牲

桃園首例腸病毒71型確定病例出現　4歲女童發燒、口腔潰爛

捷迅去年每股賺16.68元創新高　估海運今年Q3是關鍵

台股受累矽銀風暴！下跌逾200點　金管會：表現仍在前段班

高金素梅「疑美論」激怒陳建仁　綠委轟：別跟中國扮乩童跟桌頭

聲援鍾沛君！他轟史書華沒醫德　點綠營「這群人」問：不生氣嗎？

約旦公主出嫁Dior白紗美翻　鑽石冠冕配花卉頭紗優雅迷人

人才培訓獲勞動部TTQS五面金牌　打造台南人才培育金招牌

大霈晶透好膚質靠清潔邁完美第一步　有上妝基本洗卸3道程序

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

地方熱門新聞

打贏荷蘭500份雞排30分鐘發光　運彩公會喊：繼續挺國球

黃國書不選誰接棒？地方看好綠營這2位帥哥議員

全臺首支合法綠鬣蜥移除大隊成軍

嘉義水上鹿角蕨創意賀匾「蕨對優秀」

辦台灣燈會花費類台北打腫臉充胖子

遭石擊　女山友忍痛與救難人員走下山

出嫁女兒幫父母添壽　飯店業推豬腳麵線

騎士返鄉祭祖困路上　里港警施援手解難題

南消與環保局、河川局攜手合作降低雜草火災

阿管處星光下婚禮移師太平雲梯

婦臥病在床又失明　還要照顧行動不便兒

台南雙語教育有完整規劃

新竹大爆管　11萬戶突停水12小時

南鐵地下化出土19處遺構

更多熱門

相關新聞

小三通擴大首戰清明！這7天開12船運+546班機

小三通擴大首戰清明！這7天開12船運+546班機

清明節連假即將到來，且面臨即將擴大實施的小三通、及恢復兩岸客運航點等兩岸交流措施，預期將帶來更多的人流及活動，對於位處兩岸間的金門，不論是清明節假期鄉親返鄉祭祖，或是臺胞、臺生的開放政策，海空疏運將面臨新一波的挑戰。今（14）日上午立委陳玉珍特別在立法院召開因應協調會議，期盼擴大開放小三通中轉範圍及恢復兩岸客運航點後，有效提升金門航空、航海運輸量能。

清明掃墓禁忌「10種人別去」！小心惹怒好兄弟

清明掃墓禁忌「10種人別去」！小心惹怒好兄弟

清明掃墓4生肖防沖煞！專家警告別說「這2字」

清明掃墓4生肖防沖煞！專家警告別說「這2字」

8縣市國家警報狂響！林務局通知「森林火災警戒」　網嚇：以為地震

8縣市國家警報狂響！林務局通知「森林火災警戒」　網嚇：以為地震

不怕沒人顧！東森寵物有毛孩住宿

不怕沒人顧！東森寵物有毛孩住宿

關鍵字：

清明節雜草火警

讀者迴響

熱門新聞

這縣市搶先發錢　這批人明天6000元直接入帳

明仁會「170旗袍辣妹」來源混雜！　小弟看臉認出：我點過她

茄子蛋被爆解散！　「10年好交情輸在錢」單飛各自玩

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

二膽上兵回台北休假行蹤曝　失聯前2天還有做這東西

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

發薪日沒入帳！同事「卻沒疑問」他驚不對勁

遇龜速車超怒　近看「車尾1紙條」秒解氣

解渴春雨要來了　連下2天最明顯時間曝

「黃金左手」吳宗軒爆穩交小6歲啦啦隊正妹

男警辦竊案　竟把外籍女帶到廁所搜全身

中華隊倒數第2「只贏中國」！投球均速曝　輸斜槓捷克

AV界震撼彈！三上悠亞正式「宣布引退」

茄子蛋遭爆解散　經紀公司發聲揭內幕

台商生意失敗前妻拒接人！病重昏倒廈門火車站

更多

最夯影音

更多
楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄

楊紫瓊奪奧斯卡影后！　「亞裔第一人」寫歷史..喊：永不放棄
黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

黃子佼得知Selina懷孕：快氣死了　回頭看訊息「她1端倪露餡」

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

關繼威爆哭奪斯卡最佳男配角　等了30年喊話84歲媽：我得獎了！

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

Selina宣布懷孕：我要當媽媽了！　「公開寶寶小名」感性告白男友

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

啦啦隊忍不住場邊偷爆哭　淚互擁...網鼻酸：太感動

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面