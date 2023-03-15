7-11、摩斯咖啡免費喝！借用循環杯就送「限量7000杯」今起跑

▲摩斯、7-11開跑「借用循環杯」體驗送咖啡免費喝。（圖／業者提供）



生活中心／綜合報導

為響應315國際消費者權益日並推廣永續，環保署與業者合作，推出循環杯體驗享免費優惠活動，今（15）日起到3月底，只要到7-ELEVEN或摩斯漢堡體驗「借用循環杯」，借還成功後就能免費獲得「CITY CAFE中杯熱拿鐵」或「中杯摩斯咖啡」1杯，全台總共7千杯，送完為止。

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▲7-11推出借循環杯體驗，免費喝拿鐵 。（圖／7-11提供）

7-11於去年打造「OPEN iECO循環杯機」，只要開啟OPEN POINT APP「循環杯租借服務」即可至指定門市借用與歸還循環杯，目前全台已有超過500店提供服務。而為了擴大推廣永續循環，7-11攜手環保署自3/15～3/31舉辦「環保消費，借循環杯送咖啡！」活動，活動期間凡完成OPEN iECO循環杯借還體驗，即贈「CITY CAFE中杯熱拿鐵」1杯，限量4000杯送完為止。

▲摩斯漢堡推出循環杯，在活動期間完成借還就送咖啡。（圖／摩斯提供）

摩斯漢堡也與環保署合作，推出循環杯借用體驗享免費優惠活動，3/15～3/31期間，民眾只要使用「MOS Order APP」會員專區，在摩斯借用循環杯，借還完成後，就能免費獲得1杯「中杯摩斯咖啡」，冰熱不限，限量3000杯，每位會員限回饋1杯，數量有限送完為止。贈送的咖啡券將以電子券的方式，透過MOS ORDER APP系統於活動截止後發送至「會員訊息匣」，詳細資訊及門市可至摩斯漢堡活動網頁查詢。

▲環保署與小七及摩斯漢堡合作，推出借循環杯送咖啡活動，總計提供7千杯。（圖／環保署提供）