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社會 社會焦點 保障人權

獨／趙少康弟罵運將「神經病」遭求償30萬　爆粗口原因曝

▲桃園市徐姓男子今年連續對弟弟與老父威嚇辱罵，老父怒告家暴。（示意圖／取自免費圖庫pixbay）

▲中廣董事長趙少康胞弟前年搭乘多元計程車時，不滿李姓司機不識路，竟脫口罵「神經病」。（示意圖／取自免費圖庫pixbay）

記者黃宥寧／台北報導

中廣董事長趙少康胞弟，2021年間搭乘多元計程車時，不滿李姓司機不識路及不循導航，竟脫口罵「神經病」，雙方因此在車內爆發口角，趙男要求下車並報警。警方到場後，趙描述紛爭過程，又再度於親妹及員警面前辱罵李男「神經病」，李深覺受辱提告並求償30萬元。士林地院日前判決出爐。

自行開業牙科診所趙男，2021年12月21日晚間，搭乘李男駕駛計程車，行經成功路四段204號時，李問趙路線，卻遭趙罵神經病，2人因此在車內爆發衝突，趙要求停車報警。2名警員及趙的親妹、2名友人到場後，趙男又在一旁罵李「神經病、壞蛋、壞人」。

開庭時，趙說，自己告訴司機要右轉，但司機卻再詢問「是否直走？」他才脫口講「神經病」，至於第二次講「神經病」只是向警敘述車內過程，無侮辱意思。

法官經查，警方到場後雙方對話，李向警說「我問他這邊是不是右轉，他說你神經病阿，你導航不會看阿，然後在路上跟他說你是不是罵我神經病阿，他說對我就是罵你神經病」，而趙妹則說「怎麼回事！叫車都會出問題，是我叫的」，李又說「他罵我神經病」，趙男則大吼「他神經病！」，此時路人經過現場時則看向爭吵方向，趙妹則不斷勸，「好好好好、不要罵、不要罵、不要罵。」

趙辯護人稱，憲法保障言論自由，趙雖以神經一詞稱呼李，是針對李身為職業駕駛態度不佳且在導航、趙指引方向後又再次詢問行車路線，才以「神經」一詞詢問李不專業駕駛行為而非侮辱，因此不應以公然侮辱罪相繩，且經員警、胞妹詢問案發過程，再次講「神經病」是想解釋紛爭過程，加上當日雨勢較大，聲音略大，無使不特定人得知談話內容。

▼李姓多元計程車司機遭趙少康胞弟辱罵神經病，憤而提告求償30萬。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼計程車司機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

律師更強調，行車紀錄器影片中路人雖有回頭，那可能僅是聽見大聲爭執，不代表路人有聽到趙罵「神經病」；此外，李是多元計程車叫車系統司機，應較一般計程車專業，透過導航及趙說明就可明瞭開車路線，爭吵發生也是李挑起，因此「神經病」一詞是形容李的行為，用語雖尖酸，但也只是在跟警員及胞妹表達內心感受，克觀上不足貶損李的人格或地位，主觀上也無侮辱犯意。

法官勘驗行車記錄器影片發現，趙男在李向警方陳述案發經過後大吼「他神經病！」，而「他神經病！」一詞前後並無附和李，也未具體陳述案發經過，與先前所述「亂開，我跟他講神經病阿，亂開」的時序、文義脈絡不相連接，顯見趙是以「神經病」辱罵李而非附和，故不採信趙及辯護人說詞。

法官認，趙的所為已充分顯示對李的不屑、輕視意涵，而顯有嘲諷、輕視、使人難堪，且自陳碩士畢業是醫師，足見是受過良好教育專業人士，對於「神經病」一詞為負面評價用語自難諉為不知，何況也是認駕駛行為不專業而心生不滿，主觀上顯有侮辱、嘲諷及難堪犯意。

故審酌趙男發生糾紛不思以理性方式解決，竟出言辱罵，對李名譽產生負面影響，且始終否認犯行，犯後態度非佳，自陳碩士畢業，為開業醫師，收入約10萬元、須扶養配偶，依公然侮辱罪，判處罰金6000元，賠償李男5000元。

對此，《東森新媒體ETtoday》循線聯繫上趙少康胞弟，告訴判決結果，他則回「我還沒收到判決書無法說什麼」，同時也稱自己沒有錯。

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